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Posted 4 февраля, 10:02

Published 4 февраля, 10:02

Modified 4 февраля, 10:04

Updated 4 февраля, 10:04

Шесть самолетов не может прилететь в Новосибирск вовремя.

В Новосибирск задерживают прилет шести рейсов — что случилось

4 февраля 2025, 10:02
Фото: 1MI. Шесть самолетов не может прилететь в Новосибирск вовремя.

В Новосибирск задерживают прилет шести рейсов -

Авиакомпания S7 задержала шесть рейсов в Новосибирск.

В аэропорт Толмачево в Новосибирске не может прилететь шесть рейсов. Данная информация показывается на табло, которое находится в воздушной гавани.

Известно, что самолеты не могут прилететь в столицу Сибири из Уфы, Москвы, Иркутска, Сургута и Антальи. Все рейсы, которые задерживаются, выполняет авиакомпания S7. На данный момент неизвестно по какой причине самолеты не могут прилететь вовремя в Толмачево.

Напомним, что недавно было известно, как рейс Новосибирск — Братск после вылета вернулся обратно в аэропорт из-за сбоя двигателя. Также ранее сообщалось, как судно, которое ушло на экстренную посадку в поле, начали постепенно эвакуировать. Напомним, что инцидент произошел еще в 2023 году.

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#Ксения Высотина#Общество#Новосибирск#Аэропорт#Толмачево#Рейс#Задержка рейса
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