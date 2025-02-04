В Новосибирск задерживают прилет шести рейсов — что случилось

Posted 4 февраля, 10:02
Published 4 февраля, 10:02
Modified 4 февраля, 10:04
Updated 4 февраля, 10:04
В аэропорт Толмачево в Новосибирске не может прилететь шесть рейсов. Данная информация показывается на табло, которое находится в воздушной гавани.
Известно, что самолеты не могут прилететь в столицу Сибири из Уфы, Москвы, Иркутска, Сургута и Антальи. Все рейсы, которые задерживаются, выполняет авиакомпания S7. На данный момент неизвестно по какой причине самолеты не могут прилететь вовремя в Толмачево.
Напомним, что недавно было известно, как рейс Новосибирск — Братск после вылета вернулся обратно в аэропорт из-за сбоя двигателя. Также ранее сообщалось, как судно, которое ушло на экстренную посадку в поле, начали постепенно эвакуировать. Напомним, что инцидент произошел еще в 2023 году.