В Новосибирск задерживают прилет шести рейсов — что случилось

Известно, что самолеты не могут прилететь в столицу Сибири из Уфы, Москвы, Иркутска, Сургута и Антальи. Все рейсы, которые задерживаются, выполняет авиакомпания S7. На данный момент неизвестно по какой причине самолеты не могут прилететь вовремя в Толмачево.