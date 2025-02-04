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Posted 4 февраля, 03:58

Published 4 февраля, 03:58

Modified 4 февраля, 04:00

Updated 4 февраля, 04:00

Мужчина скончался

В Новосибирске дочь засудила больницу за гибель отца

4 февраля 2025, 03:58
Фото: 1MI. Мужчина скончался
В Новосибирске дочь добилась справедливости за гибель отца: она рассказала подробности семейной трагедии.

Как рассказала дочь Анатолия — Мария Романок, ее отец летом 2023 года пошел на стройку, где работал кровельщиком. Там была жара и в один момент ему стало плохо. Он попал в больницу.

По предварительному диагнозу, это был инсульт. У него в крови оказалось слишком много калия, что говорило о болезни почек. На второй день Анатолию стало легче и он даже собирался домой, однако через пару дней пациент оказался на койке реанимации.

Сибиряк умер от отказа почек, пишет КП-Новосибирск. Родные были в шоке, что врачи изначально лечили главу семейства от одной болезни, не заметив другую, в результате чего упустили три дня. Тогда дочь решила добиться справедливости через суд. Она отсудила компенсацию у медучреждения в размере 480 тысяч рублей. В Новосибирске мэрия заплатит за нападение бездомной собаки.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Смерть#Компенсация
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