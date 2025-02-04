В Новосибирске дочь засудила больницу за гибель отца

Posted 4 февраля, 03:58
Published 4 февраля, 03:58
Modified 4 февраля, 04:00
Updated 4 февраля, 04:00
Как рассказала дочь Анатолия — Мария Романок, ее отец летом 2023 года пошел на стройку, где работал кровельщиком. Там была жара и в один момент ему стало плохо. Он попал в больницу.
По предварительному диагнозу, это был инсульт. У него в крови оказалось слишком много калия, что говорило о болезни почек. На второй день Анатолию стало легче и он даже собирался домой, однако через пару дней пациент оказался на койке реанимации.
Сибиряк умер от отказа почек, пишет КП-Новосибирск. Родные были в шоке, что врачи изначально лечили главу семейства от одной болезни, не заметив другую, в результате чего упустили три дня. Тогда дочь решила добиться справедливости через суд. Она отсудила компенсацию у медучреждения в размере 480 тысяч рублей. В Новосибирске мэрия заплатит за нападение бездомной собаки.