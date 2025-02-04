В Новосибирске начали судить создателя канала «Синий кит» для подростков

Согласно материалам следствия, в 2023 году Илья Погиблов организовал открытый онлайн-канал, целенаправленно привлекавший несовершеннолетних пользователей. На платформе распространялись материалы, побуждающие к совершению суицида, а участникам предлагалось выполнять задания, ставящие под угрозу их жизнь. В частности, администратор группы разработал систему манипуляций, включающую психологическое давление и требования наносить себе тяжелые травмы.