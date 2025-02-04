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Posted 4 февраля, 06:01

Published 4 февраля, 06:01

Modified 4 февраля, 06:03

Updated 4 февраля, 06:03

Подростков склоняли к суициду

В Новосибирске начали судить создателя канала «Синий кит» для подростков

4 февраля 2025, 06:01
Фото: Изображение Midjourney. Подростков склоняли к суициду
В Новосибирске начался судебный процесс над куратором Ильей Погибловым, обвиняемым в организации интернет-сообщества «Синий кит», связанного с популяризацией суицида, о чем сообщает судебный департамент.

Ленинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела, в котором фигуранту вменяют не только создание опасного контента, но и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Согласно материалам следствия, в 2023 году Илья Погиблов организовал открытый онлайн-канал, целенаправленно привлекавший несовершеннолетних пользователей. На платформе распространялись материалы, побуждающие к совершению суицида, а участникам предлагалось выполнять задания, ставящие под угрозу их жизнь. В частности, администратор группы разработал систему манипуляций, включающую психологическое давление и требования наносить себе тяжелые травмы.

Одним из фигурантов дела стал подросток, которого обвиняемый вовлек в координацию группы. Несмотря на масштабность схемы, правоохранительным органам удалось своевременно предотвратить трагические последствия — ни один из участников сообщества не погиб.

В ходе первого заседания суда были оглашены детали обвинения и утвержден план изучения доказательств, включая показания свидетелей. Рассмотрение дела продолжается. Также в Новосибирске проверят стримы с танцами несовершеннолетних девочек для китайцев.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школьники#Суд#Уголовное дело#Подростки
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