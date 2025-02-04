В Новосибирске продают автограф экс-президента США Байдена

Posted 4 февраля, 01:51
Published 4 февраля, 01:51
Modified 4 февраля, 01:53
Updated 4 февраля, 01:53
Нового владельца автографа ищут в Новосибирске. Как уверяет продавец, подписи президента США Джо Байдена подлинные. Они сделаны на снимках, когда бывший глава страны был еще молодой, в 70-е и 80-е гг.
Стоимость одной фотографии с автографом — 95 тысяч рублей. Оба снимка размером 25×20. Также в комплекте идет сопроводительное письмо с подписью.
Продавец отмечает, что подлинность можно проверить, заказав графологическую экспертизу. Объявление посмотрели уже более 4-х тысяч человек. Также в Новосибирске продают 100 рублевую купюру за миллион рублей.