atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 01:51

Published 4 февраля, 01:51

Modified 4 февраля, 01:53

Updated 4 февраля, 01:53

Президент США давал автограф

В Новосибирске продают автограф экс-президента США Байдена

4 февраля 2025, 01:51
Фото: Изображение Midjourney. Президент США давал автограф
В Новосибирске выставлен на продажу автограф бывшего президента США: объявление есть на одном из сайтов.

Нового владельца автографа ищут в Новосибирске. Как уверяет продавец, подписи президента США Джо Байдена подлинные. Они сделаны на снимках, когда бывший глава страны был еще молодой, в 70-е и 80-е гг.

Стоимость одной фотографии с автографом — 95 тысяч рублей. Оба снимка размером 25×20. Также в комплекте идет сопроводительное письмо с подписью.

Продавец отмечает, что подлинность можно проверить, заказав графологическую экспертизу. Объявление посмотрели уже более 4-х тысяч человек. Также в Новосибирске продают 100 рублевую купюру за миллион рублей.

Фото: Авито
Автосалон из Новосибирска продал клиенту угнанный в Канаде пикап
Узнать подробнее
Читайте также:
Минспорт опроверг пропажу школьников из Новосибирска после атаки дроновВ Новосибирске пловцы отсудили плавки и шапочкиВ Новосибирске суд обязал «Метро МиР» выплатить 50 млн за дорогу
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Объявление#Автограф#США
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика