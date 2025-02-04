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Posted 4 февраля, 06:52

Published 4 февраля, 06:52

Modified 4 февраля, 06:54

Updated 4 февраля, 06:54

Пока в городе только 800 платных парковочных мест

В Новосибирске рассказали о планах развития платных парковок

4 февраля 2025, 06:52
Фото: 1MI. Пока в городе только 800 платных парковочных мест
В городе появятся новые платные стоянки, это помогает нижать транспортную нагрузку на центр, сообщили в муниципалитете.

Городской департамент транспорта готовит документацию для создания четырех новых платных парковочных пространств. Они будут располагаться на Красном Проспекте, на улице Гоголя (отрезок от Советской до Каменской), на улице Кирова в районе магазина «Бахетле» и на улице Фрунзе.

В течение 2024 года на существующих платных парковках зафиксирована 651 тысяч автомобилей.

«Видим востребованность данного формата парковок. И так же видим, что на улицах, где парковка на текущий момент бесплатная, наблюдаются факты направильной парковки, зачастую в два ряда. Тем самым, снижается пропускная способность улиц, и самая для зимы актуальная проблема — владельцы автотранспортных средсьв могут оставить там машину на месяц. Что приводит к сложностям в содержании улично-дорожной сети», — заявил вице-мэр Иосиф Кодалаев в ходе оперативного совещания в муниципалитете, за которым наблюдал корреспондент Atas.Info.

Сейчас в Новосибирске действует 808 платных машиномест, подавляющее число из которых расположены на главной улице города, Красном Проспекте. Стоимось стоянки, в зависимости от близости к центру, варьируется от 50 до 100 рублей за час.

Бесплатный интервал составляет 15 минут, однако предлагается его увеличить до 30 минут. Мэр Максим Кудрявцев такое предложение поддержал.

В свою очередь, депутаты регионального Заксобрания предлагают создать отдельную службу в составе дорожной полиции, которая будет следить за порядком на парковках.

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