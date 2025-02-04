В Новосибирске рассказали о планах развития платных парковок

Городской департамент транспорта готовит документацию для создания четырех новых платных парковочных пространств. Они будут располагаться на Красном Проспекте, на улице Гоголя (отрезок от Советской до Каменской), на улице Кирова в районе магазина «Бахетле» и на улице Фрунзе.