В Новосибирске Союз отцов потребовал отменить концерт Дианы Арбениной

Жалобы на проведение концерта поступали не только от жителей Новосибирска, но и от военных, находящихся в зоне СВО. Например, бойцы выразили резко негативное отношение к событию, назвав его «предательством тех, кто жертвует жизнями на фронте». Несмотря на давление, министерство культуры региона заявило, что не может влиять на решение, так как площадка относится к ведению министерства спорта.