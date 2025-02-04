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Posted 4 февраля, 09:30

Published 4 февраля, 09:30

Modified 4 февраля, 09:32

Updated 4 февраля, 09:32

Концерт просят отменить

В Новосибирске Союз отцов потребовал отменить концерт Дианы Арбениной

4 февраля 2025, 09:30
Фото: Изображение Midjourney. Концерт просят отменить
В Новосибирске просят отменить концерт скандальной певицы Дианы Арбениной, о чем заявил глава Союза отцов.

Концерт Дианы Арбениной в Новосибирске, запланированный на 21 февраля 2025 года, оказался в эпицентре скандала. Организация «Союз отцов» во главе с Сергеем Майоровым потребовала запретить мероприятие, назвав его «ударом по ценностям патриотически настроенных граждан».

По словам Майорова, певица неоднократно демонстрировала двойственную позицию: публично заявляла о поддержке страны, но при этом выпускала песни, которые, по мнению общественника, «дискредитируют российских военных». Особое возмущение вызвали её прошлые высказывания о Крыме и поддержка Израиля, что, как считает глава Союза, противоречит интересам России, пишет «Горсайт».

В 2024 году выступление Арбениной в Омске было отменено после обращения Совета атаманов к местным властям. Ранее, в 2023 году, её концерты запрещали в Улан-Удэ, Краснодаре и других городах из-за критики спецоперации и связей с Украиной.

В 2023 году во время визита в Новосибирск Арбенина исполнила песню вместе с женой участника СВО. Однако её прошлые действия, включая выступление в Киеве в 2014 году с извинениями перед украинцами, вызывают недоверие у части аудитории.

Жалобы на проведение концерта поступали не только от жителей Новосибирска, но и от военных, находящихся в зоне СВО. Например, бойцы выразили резко негативное отношение к событию, назвав его «предательством тех, кто жертвует жизнями на фронте». Несмотря на давление, министерство культуры региона заявило, что не может влиять на решение, так как площадка относится к ведению министерства спорта.

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