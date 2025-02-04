В Новосибирске вынесли приговор за жестокие пытки над подростком в колонии

Posted 4 февраля, 14:32
Published 4 февраля, 14:32
Modified 4 февраля, 14:34
Updated 4 февраля, 14:34
Установлено, что трое заключенных надругались над 16-летним подростком. Позже при оказании срочной медпомощи врачи обнаружили в брюшной полости мальчика посторонние предметы — деревянные щепки.
В ходе следствия проверили причастность сотрудников колонии к происшествию. По итогам к ответственности привлекли 15 работников. В отношении одного сотрудника также возбудили уголовное дело.
Суд дал 2 года колонии одному из надругавшихся над ребенком. В отношении остальных заключенных продолжается судебное разбирательство.
Ранее сообщалось о начале судебного разбирательства над куратором «Синего кита» в Новосибирске.