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Posted 4 февраля, 14:32

Published 4 февраля, 14:32

Modified 4 февраля, 14:34

Updated 4 февраля, 14:34

Заключенный

В Новосибирске вынесли приговор за жестокие пытки над подростком в колонии

4 февраля 2025, 14:32
Фото: Изображение Midjourney. Заключенный
В 2023 году в Новосибирске произошел жестокий инцидент с расправой над несовершеннолетним заключенным. Дело взяла на личный контроль детский омбудсмен РФ.

Установлено, что трое заключенных надругались над 16-летним подростком. Позже при оказании срочной медпомощи врачи обнаружили в брюшной полости мальчика посторонние предметы — деревянные щепки.

В ходе следствия проверили причастность сотрудников колонии к происшествию. По итогам к ответственности привлекли 15 работников. В отношении одного сотрудника также возбудили уголовное дело.

Суд дал 2 года колонии одному из надругавшихся над ребенком. В отношении остальных заключенных продолжается судебное разбирательство.

Ранее сообщалось о начале судебного разбирательства над куратором «Синего кита» в Новосибирске.

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