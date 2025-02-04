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Posted 4 февраля, 03:59

Published 4 февраля, 03:59

Modified 4 февраля, 04:01

Updated 4 февраля, 04:01

Деревья рубили незаконно

В Новосибирской области арестовали черных лесорубов

4 февраля 2025, 03:59
Фото: 1MI. Деревья рубили незаконно
В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении черных лесорубов, подробности сообщили в СКР и прокуратуре.

По информации следственных органов, 11 сибиряков подозреваются в незаконной рубке деревьев (по ч. 3 ст. 260 УК РФ).

Согласно расследованию, осенью 2024 года группа организовала незаконные вырубки в Искитимском районе, причинив ущерб в особо крупном размере. В конце января 2025 года сотрудники следственного отдела, УФСБ и УМВД зафиксировали аналогичное преступление в селе Харино.

В настоящий момент четверых подозреваемых арестовали, а остальные лесорубы находятся под подпиской о невыезде. Следствие продолжает сбор и анализ доказательств, а ход расследования взят на особый контроль региональными правоохранительными органами. Также в регионе предотвратили хищение 150 млн рублей из бюджета.

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