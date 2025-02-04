В Новосибирской области арестовали черных лесорубов

В настоящий момент четверых подозреваемых арестовали, а остальные лесорубы находятся под подпиской о невыезде. Следствие продолжает сбор и анализ доказательств, а ход расследования взят на особый контроль региональными правоохранительными органами. Также в регионе предотвратили хищение 150 млн рублей из бюджета.