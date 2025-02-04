В Новосибирской области из аварийного жилья переселили более 12 тысяч человек

На протяжении пяти лет в Новосибирской области было запланировано переселить из аварийного жилья около шести тысяч человек. Тогда сообщалось, что речь про жителей региона, которые проживают в признанных аварийках с 2017 года. В прошлом году было переселено более 12 тысяч человек.



Отметим, что показатель прошлого года в два раза превышает показатели, которые были установлены ранее. Добавим, что расселение в регионе контролирует замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Евгения Ольховикова.



Известно, что вчера, 3 февраля, замминистра приехал в Искитим. Именно там расселили 2 аварийных дома. По словам Ольховикова, расселение было выполнено в кратчайшие сроки.