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Posted 4 февраля, 04:24

Published 4 февраля, 04:24

Modified 4 февраля, 04:26

Updated 4 февраля, 04:26

В Новосибирской области переселяют людей из аварийного жилья.

В Новосибирской области из аварийного жилья переселили более 12 тысяч человек

4 февраля 2025, 04:24
Фото: 1MI. В Новосибирской области переселяют людей из аварийного жилья.
Власти Новосибирской области рассказали, что на момент начала января текущего года, из аварийного жилья переселили более 12 тысяч человек

На протяжении пяти лет в Новосибирской области было запланировано переселить из аварийного жилья около шести тысяч человек. Тогда сообщалось, что речь про жителей региона, которые проживают в признанных аварийках с 2017 года. В прошлом году было переселено более 12 тысяч человек.

Отметим, что показатель прошлого года в два раза превышает показатели, которые были установлены ранее. Добавим, что расселение в регионе контролирует замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Евгения Ольховикова.

Известно, что вчера, 3 февраля, замминистра приехал в Искитим. Именно там расселили 2 аварийных дома. По словам Ольховикова, расселение было выполнено в кратчайшие сроки.

Напомним, что в Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за разрушения дома.

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