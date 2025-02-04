В Новосибирской области почти 30 школьников не зачислили в 10-й класс

Posted 4 февраля, 08:33
Published 4 февраля, 08:33
Modified 4 февраля, 08:35
Updated 4 февраля, 08:35
Новосибирская прокуратура провела проверку в местной гимназии, где около 30 школьников не попали в 10-й класс из-за не пройденного конкурса.
Известно, что проверка была проведена еще летом в прошлом году. Тогда сообщалось, что 28 учащихся получили отказ от школ в зачислении в 10-й класс. Это произошло из-за того, что общеобразовательное учреждение провело конкурс. Дети, которые завалили своеобразную проверку, были не зачислены в следующий класс.
Ситуацию прокомментировали в министерстве просвещения Российской Федерации. Специалисты отметили, что правила отбора учеников в 10-й класс определяет сама образовательная организация.
Напомним, как ранее мы писали о проблемах с финансированием капитальных ремонтов в школах Новосибирска.