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Posted 4 февраля, 08:33

Published 4 февраля, 08:33

Modified 4 февраля, 08:35

Updated 4 февраля, 08:35

В гимназии Новосибирской области провели конкурс, после которого в 10-й класс не были зачислены 28 учеников.

В Новосибирской области почти 30 школьников не зачислили в 10-й класс

4 февраля 2025, 08:33
Фото: 1MI. В гимназии Новосибирской области провели конкурс, после которого в 10-й класс не были зачислены 28 учеников.
Прокуратура провела проверку в гимназии Новосибирской области, где почти 30 школьников не прошли конкурс для зачисления в 10-й класс.

Новосибирская прокуратура провела проверку в местной гимназии, где около 30 школьников не попали в 10-й класс из-за не пройденного конкурса.

Известно, что проверка была проведена еще летом в прошлом году. Тогда сообщалось, что 28 учащихся получили отказ от школ в зачислении в 10-й класс. Это произошло из-за того, что общеобразовательное учреждение провело конкурс. Дети, которые завалили своеобразную проверку, были не зачислены в следующий класс.

Ситуацию прокомментировали в министерстве просвещения Российской Федерации. Специалисты отметили, что правила отбора учеников в 10-й класс определяет сама образовательная организация.

Напомним, как ранее мы писали о проблемах с финансированием капитальных ремонтов в школах Новосибирска.

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#Ксения Высотина#Общество#Образование#Новосибирск#Школа#Класс
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