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Posted 4 февраля, 08:43

Published 4 февраля, 08:43

Modified 4 февраля, 08:45

Updated 4 февраля, 08:45

Люди погибли

В Новосибирской области появились подробности ДТП с пятью погибшими

4 февраля 2025, 08:43
Фото: 1MI. Люди погибли
Следователи начали расследование трагического инцидента, унесшего жизни пяти человек в ДТП, подробности назвали в СУ СКР.

По предварительным данным, днем на автодороге вблизи Усть-Таркского района водитель автомобиля Mazda 3 совершил выезд на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с другой легковой машиной ВАЗ.

В результате мощного удара пять человек из поврежденных транспортных средств получили несовместимые с жизнью травмы. Еще трое участников аварии с телесными повреждениями различной степени тяжести экстренно госпитализированы в районную больницу.

Специалисты следственной группы в настоящее время анализируют обстоятельства ЧП: проводится осмотр места происхождения, назначаются автотехнические экспертизы и опрос свидетелей.

Видео: СКР по НСО.
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