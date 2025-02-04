В Новосибирской области появились подробности ДТП с пятью погибшими

Posted 4 февраля, 08:43
Published 4 февраля, 08:43
Modified 4 февраля, 08:45
Updated 4 февраля, 08:45
По предварительным данным, днем на автодороге вблизи Усть-Таркского района водитель автомобиля Mazda 3 совершил выезд на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с другой легковой машиной ВАЗ.
В результате мощного удара пять человек из поврежденных транспортных средств получили несовместимые с жизнью травмы. Еще трое участников аварии с телесными повреждениями различной степени тяжести экстренно госпитализированы в районную больницу.
Специалисты следственной группы в настоящее время анализируют обстоятельства ЧП: проводится осмотр места происхождения, назначаются автотехнические экспертизы и опрос свидетелей.