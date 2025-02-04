В Новосибирской области предотвратили хищение почти 150 млн рублей из бюджета

Как сообщил Бучман, за прошедший год ведомство проверило свыше 5,2 тысяч нормативных документов регионального и муниципального уровней, приведя их в соответствие с действующим законодательством, пишет Сиб.фм. Благодаря этой работе в областной бюджет удалось дополнительно направить более 4 млрд рублей, а в муниципальные бюджеты — около 700 млн рублей.