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Posted 4 февраля, 03:25

Published 4 февраля, 03:25

Modified 4 февраля, 03:27

Updated 4 февраля, 03:27

Средства вернули

В Новосибирской области предотвратили хищение почти 150 млн рублей из бюджета

4 февраля 2025, 03:25
Фото: 1MI. Средства вернули
Прокурор Новосибирской области Александр Бучман подвел итоги работы ведомства за 2024 год: он рассказал о предотвращении многомиллионного хищения.

Прокурор акцентировал внимание на эффективном взаимодействии прокуратуры с региональным правительством, особенно в сфере контроля за расходованием бюджетных средств.

Как сообщил Бучман, за прошедший год ведомство проверило свыше 5,2 тысяч нормативных документов регионального и муниципального уровней, приведя их в соответствие с действующим законодательством, пишет Сиб.фм. Благодаря этой работе в областной бюджет удалось дополнительно направить более 4 млрд рублей, а в муниципальные бюджеты — около 700 млн рублей.

Особое внимание прокуратура уделила противодействию незаконному использованию средств, выделенных на национальные и региональные проекты. В результате своевременного вмешательства правоохранителей, в бюджет вернули свыше 146 млн рублей, которые пытались похитить через схемы нецелевого расходования. Ранее мы рассказали, почему в Новосибирске суд не заключил под стражу учредителя «Строй-Плюс».

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Бюджет#Прокуратура#Деньги
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