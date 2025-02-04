В Новосибирской области предотвратили хищение почти 150 млн рублей из бюджета

Posted 4 февраля, 03:25
Published 4 февраля, 03:25
Modified 4 февраля, 03:27
Updated 4 февраля, 03:27
Прокурор акцентировал внимание на эффективном взаимодействии прокуратуры с региональным правительством, особенно в сфере контроля за расходованием бюджетных средств.
Как сообщил Бучман, за прошедший год ведомство проверило свыше 5,2 тысяч нормативных документов регионального и муниципального уровней, приведя их в соответствие с действующим законодательством, пишет Сиб.фм. Благодаря этой работе в областной бюджет удалось дополнительно направить более 4 млрд рублей, а в муниципальные бюджеты — около 700 млн рублей.
Особое внимание прокуратура уделила противодействию незаконному использованию средств, выделенных на национальные и региональные проекты. В результате своевременного вмешательства правоохранителей, в бюджет вернули свыше 146 млн рублей, которые пытались похитить через схемы нецелевого расходования. Ранее мы рассказали, почему в Новосибирске суд не заключил под стражу учредителя «Строй-Плюс».