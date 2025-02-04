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Posted 4 февраля, 03:24

Published 4 февраля, 03:24

Modified 4 февраля, 03:26

Updated 4 февраля, 03:26

Пострадал ребенок

В Новосибирской области школьница разбилась на ватрушке

4 февраля 2025, 03:24
Фото: 1MI. Пострадал ребенок
В Новосибирской области произошел несчастный случай с девочкой, подробности рассказали местные жители.

Все случилось в Искитиме. В конце января дети катались со снежного склона на ватрушках. Школьница на ней выехала прямо на дорогу, где попала в проезжающий автомобиль. Девочка ударилась о передний бампер.

Ее доставили в больницу. Врачи поставили ей несколько диагнозов, включая сотрясение мозга и травму позвоночника. Сейчас она чувствует себя стабильно.

Как говорят местные жители, данный склон ведет прямо на дорогу и видимость там ограничена. В любой момент такой инцидент может повториться. Ранее в массовом ДТП на Чуйском тракте погибли ребенок и женщины.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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