В Новосибирской области школьница разбилась на ватрушке

Posted 4 февраля, 03:24
Published 4 февраля, 03:24
Modified 4 февраля, 03:26
Updated 4 февраля, 03:26
Все случилось в Искитиме. В конце января дети катались со снежного склона на ватрушках. Школьница на ней выехала прямо на дорогу, где попала в проезжающий автомобиль. Девочка ударилась о передний бампер.
Ее доставили в больницу. Врачи поставили ей несколько диагнозов, включая сотрясение мозга и травму позвоночника. Сейчас она чувствует себя стабильно.
Как говорят местные жители, данный склон ведет прямо на дорогу и видимость там ограничена. В любой момент такой инцидент может повториться. Ранее в массовом ДТП на Чуйском тракте погибли ребенок и женщины.