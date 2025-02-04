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Posted 4 февраля, 06:25

Published 4 февраля, 06:25

Modified 4 февраля, 06:25

Updated 4 февраля, 06:25

В Роспотребнадзоре рассказали, на что обратить внимание при выборе сухофруктов

4 февраля 2025, 06:25
Внешний вид и плотность — главные параметры, на которые стоит обращать внимание при покупке сухофруктов. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора Тульской области.

Рекомендации ведомства приводит издание tsn24.ru.

Отмечается, что высушенные фрукты или ягоды должны быть не сухими, а эластичными и упругими. Если они чересчур сморщены — их приготовили неправильно, а, значит, и вкус не окажется хорошим.

Кроме того, плоды должны быть цельными, без разрывов и трещин оболочки, через которые вываливается мякоть. Неестественно ярко-оранжевая курага или золотисто-прозрачный изюм означает, что они были обработаны химическими веществами. Хорошие сухофрукты всегда имеют немного тусклый вид.

Также покупателям советуют обращать внимание состав на упаковке.

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