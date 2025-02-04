В Роспотребнадзоре рассказали, на что обратить внимание при выборе сухофруктов

Posted 4 февраля, 06:25
Published 4 февраля, 06:25
Modified 4 февраля, 06:25
Updated 4 февраля, 06:25
Рекомендации ведомства приводит издание tsn24.ru.
Отмечается, что высушенные фрукты или ягоды должны быть не сухими, а эластичными и упругими. Если они чересчур сморщены — их приготовили неправильно, а, значит, и вкус не окажется хорошим.
Кроме того, плоды должны быть цельными, без разрывов и трещин оболочки, через которые вываливается мякоть. Неестественно ярко-оранжевая курага или золотисто-прозрачный изюм означает, что они были обработаны химическими веществами. Хорошие сухофрукты всегда имеют немного тусклый вид.
Также покупателям советуют обращать внимание состав на упаковке.