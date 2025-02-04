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Posted 4 февраля, 04:48

Published 4 февраля, 04:48

Modified 4 февраля, 04:50

Updated 4 февраля, 04:50

Полицейский мог помогать лесорубам

В составе банды «черных лесорубов» мог быть новосибирский сотрудник ДПС

4 февраля 2025, 04:48
Фото: 1MI. Полицейский мог помогать лесорубам
В Новосибирской области полицейского уличили в помощи браконьерам по вырубке леса, о чем сообщили в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении организованной группы, занимавшейся незаконной заготовкой древесины. По данным СКР, 11 жителей Искитимского района подозреваются в совершении преступления по ч. 3 ст. 260 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную рубку в особо крупных размерах.

Расследование установило, что с осени 2024 года злоумышленники провели серию вырубок в лесных массивах, нанеся государству ущерб. Незаконная деятельность велась с использованием специализированной техники, а маршруты лесовозов согласовывались с сотрудником ГАИ за денежное вознаграждение, предположили в полиции.

Фото: УФСБ НСО

На текущий момент суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для четверых участников группы. Остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. В отношении инспектора дорожной службы, причастного к схеме, инициирована служебная проверка. Должностное лицо уже отстранено от работы, а в случае подтверждения вины его уволят с последующим уголовным преследованием.

В рамках расследования оперативники проверяют причастность других лиц к организации каналов сбыта древесины. Все виновные понесут наказание в соответствии с тяжестью совершенных деяний.

Видео: АСТ-54.
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