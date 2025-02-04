В составе банды «черных лесорубов» мог быть новосибирский сотрудник ДПС

На текущий момент суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для четверых участников группы. Остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. В отношении инспектора дорожной службы, причастного к схеме, инициирована служебная проверка. Должностное лицо уже отстранено от работы, а в случае подтверждения вины его уволят с последующим уголовным преследованием.