В составе банды «черных лесорубов» мог быть новосибирский сотрудник ДПС

Posted 4 февраля, 04:48
Published 4 февраля, 04:48
Modified 4 февраля, 04:50
Updated 4 февраля, 04:50
Следователи возбудили уголовное дело в отношении организованной группы, занимавшейся незаконной заготовкой древесины. По данным СКР, 11 жителей Искитимского района подозреваются в совершении преступления по ч. 3 ст. 260 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную рубку в особо крупных размерах.
Расследование установило, что с осени 2024 года злоумышленники провели серию вырубок в лесных массивах, нанеся государству ущерб. Незаконная деятельность велась с использованием специализированной техники, а маршруты лесовозов согласовывались с сотрудником ГАИ за денежное вознаграждение, предположили в полиции.
На текущий момент суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для четверых участников группы. Остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. В отношении инспектора дорожной службы, причастного к схеме, инициирована служебная проверка. Должностное лицо уже отстранено от работы, а в случае подтверждения вины его уволят с последующим уголовным преследованием.
В рамках расследования оперативники проверяют причастность других лиц к организации каналов сбыта древесины. Все виновные понесут наказание в соответствии с тяжестью совершенных деяний.