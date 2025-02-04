Власти Новосибирска раскрыли количество пойманных беспризорных животных

По информации профильного департамента мэрии, в проекте бюджета города на 2025 год предусмотрены траты на обустройство дополнительного пункта содержания на 100 животных. Его запуск планируется в 4 квартале 2025 года в районе Ордынского шоссе, рядом с городской границей. В перспективе мэрия планирует на этом месте оборудовать приют более чем на 500 животных.