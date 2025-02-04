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Posted 4 февраля, 04:01

Published 4 февраля, 04:01

Modified 4 февраля, 04:03

Updated 4 февраля, 04:03

В Новосибирске не существует муниципальных приютов для бездомных животных

Власти Новосибирска раскрыли количество пойманных беспризорных животных

4 февраля 2025, 04:01
Фото: 1MI. В Новосибирске не существует муниципальных приютов для бездомных животных
Этот показатель остается примерно на одном уровне в течение нескольких лет, говорят зоозащитники.

С начала 2020 года мероприятия по сокращению численности животных без владельцев в Новосибирске проводятся путем их отлова, стерилизации, вакцинации и возврата на прежнее место обитания (ОСВВ). Этой деятельностью занимается учреждение «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» (НЦПДЖ).

«За 2024 год в рамках мероприятий ОСВВ были отловлены 653 животных, из них 329 возращены после стерилизации и вакцинации на прежнее место обитания, 194 переданы новым владельцам, 86 возвращены прежним владельцам (с учетом животных отловленных и содержащихся в пункте временного содержания при МКУ „НЦПДЖ“ до 01 января 2024). Вместе с тем, остальные животные находятся в процессе прохождения процедуры ОСВВ», — сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции Atas.Info.

В муниципалитете подчеркнули, что на сегодняшний день в Новосибирске государственные и муниципальные приюты для животных отсутствуют. А площади для содержания животных без владельцев в НЦПДЖ предусмотрены для одномоментного размещения не более 100 животных.

Количество отловленных безнадзорных животных, приведенное в ответе мэрии, остается на этом уровне уже несколько лет, сообщила редакции бывший директор НЦПДЖ, представитель юридического центра «Егоров и партнеры» Светлана Слесарева. Хотя потребность в отлове значительно больше.

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Проблема, в первую очередь, в ограниченных возможностях по проведению операций по стерилизации. Пункт, расположенный в районе Гусинобродского мусорного полигона, маленький и именно его пропускная способность влияет на количественные показатели работы центра.

«Там просто физически невозможно проводить больше операций. Необходимо создание полноценного ветеринарного центра, который бы позволил существенно нарастить объем стерилизации и обеспечил бы возможности для полноценной постоперационной реабилитации животных», — говорит Светлана Слесарева.

Финансирование на проведение мероприятий ОСВВ, выделяемое муниципалитету в виде трансфертов из областного бюджета, в 2024 было увеличено с 4,2 до 7 млн рублей. Но часть денег осталась неосвоенной именно по этой причине, добавила зоозащитница.

По информации профильного департамента мэрии, в проекте бюджета города на 2025 год предусмотрены траты на обустройство дополнительного пункта содержания на 100 животных. Его запуск планируется в 4 квартале 2025 года в районе Ордынского шоссе, рядом с городской границей. В перспективе мэрия планирует на этом месте оборудовать приют более чем на 500 животных.

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Однако проектная документация сейчас находится в стадии разработки и неясно, будет ли в этом приюте оборудован блок стерилизации. Если он будет отсутствовать, или его пропускная способность будет мала, то эффективность нового учреждения в плане решения проблемы бездомных животных будет невысока.

Еще один аспект, на который обращает Светлана Слесарева — отсутствие отлаженной системы контроля за подрядчиками, которые выигрывают конкурсы на отлов животных, либо заключают прямые договоры с районными администрациями. Яркий пример — скандал, который разворачивается вокруг контракта администрации Новосибирского района с ИП Сахаров. Активисты подали заявление в прокуратуру с требованием проверить действия ловцов, которые, как считают зоозащитники, действуют с многочисленными нарушениями законодательства.

Внимание к проблеме безнадзорных животных в Новосибирске усилилось, когда в конце января, в районе улицы Малыгина, на территории Верх-Тулинского сельсовета стая собак до смерти загрызла женщину. Местные жители в беседе с корреспондентом Atas.Info пожаловались, что службы отлова не реагируют на их многочисленные обращения.

Спустя неделю после трагедии мы побывали на Малыгина. О том, изменилась ли ситуация в районе городской границы, расскажем в ближайшие дни.

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