Вторая мобилизация в России будет или нет — мнение эксперта

Вместе с тем Александр Чугай в беседе с Сиб.фм опроверг слухи о подготовке масштабного призыва в России. По его данным, приоритетом остается модернизация оборонно-промышленного комплекса: наращивание выпуска вооружений, включая беспилотники, и развитие технологий для нейтрализации стратегических объектов противника. Сейчас у страны достаточно ресурсов для выполнения оперативных задач без экстренного привлечения резервистов.