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Posted 4 февраля, 04:13

Published 4 февраля, 04:13

Modified 4 февраля, 04:15

Updated 4 февраля, 04:15

Будет ли мобилизация?

Вторая мобилизация в России будет или нет — мнение эксперта

4 февраля 2025, 04:13
Фото: 1MI. Будет ли мобилизация?

Жителям Новосибирска рассказали, будет ли новая мобилизация в России

Военный аналитик из Новосибирска Александр Чугай оценил вероятность объявления в России дополнительной мобилизации.

По мнению эксперта, решение о таком шаге может быть спровоцировано участием стран НАТО в украинском конфликте. Чугай акцентировал внимание на том, что прямое введение войск на территорию Украины, Москва расценит как агрессивный акт, требующий немедленного ответа. Подобные действия Запада перечеркнут все дипломатические договорённости, заставив Россию пересмотреть текущую стратегию.

Отдельно аналитик остановился на планах Киева по ужесточению мобилизации, включающих призыв граждан от 18 до 25 лет. Эти меры, как полагает эксперт, направлены не только на пополнение армии Украины, но и служат инструментом давления на РФ.

Вместе с тем Александр Чугай в беседе с Сиб.фм опроверг слухи о подготовке масштабного призыва в России. По его данным, приоритетом остается модернизация оборонно-промышленного комплекса: наращивание выпуска вооружений, включая беспилотники, и развитие технологий для нейтрализации стратегических объектов противника. Сейчас у страны достаточно ресурсов для выполнения оперативных задач без экстренного привлечения резервистов.

Однако политическая нестабильность и действия западных стран требуют постоянного мониторинга ситуации, ведь любое непродуманное вмешательство третьих сторон способно мгновенно изменить расклад. Недавно глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, будет ли в РФ еще одна волна мобилизации.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#СВО#Мобилизованные#Мобилизация
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