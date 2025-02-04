Засилье китайских машин на рынке РФ начало создавать проблемы

В силу стечения обстоятельств китайский автопром установил своеобразную «монополию» на российском рынке, что предоставило компаниям из КНР возможность чувствовать себя излишне свободно в России. Позиции китайских игроков теперь связывают с тем, что на фоне неуклонного роста цен качество и соблюдение стандартов безопасности новых авто давно оставляет желать лучшего. И в первую очередь речь здесь идет о средних и тяжелых коммерческих автомобилях и автобусах.