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Posted 4 февраля, 05:59

Published 4 февраля, 05:59

Modified 4 февраля, 05:59

Updated 4 февраля, 05:59

Засилье китайских машин на рынке РФ начало создавать проблемы

Засилье китайских машин на рынке РФ начало создавать проблемы

4 февраля 2025, 05:59
Фото: Изображение Midjourney.
Китай занимает место главного и практически единственного поставщика новых машин на рынок РФ. При этом рост поставок из Поднебесной не повлиял на качество и безопасность ввозимой в Россию продукции.

На днях вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин проинформировал, что Росстандарт допускает прекращение в РФ деятельности одного из ведущих автопроизводителей Китая. Такое может произойти, если будет получено подтверждение информации о том, что на его автомобилях установили дефектные сиденья, сообщил корреспондент «Ридуса» Виталий Горностаев.

«Если компания признает проблему, Росстандарт должен организовать отзыв автомобилей. В этом случае с исками к производителю в суд должны обратиться все пострадавшие, которые найдутся в России», — заявил «Ридусу» Антон Шапарин. Помимо этого, напомнил он, Росстандарт имеет право на приостановку в России деятельности производителя на 90 дней, наложение на предприятие тяжёлых штрафов, подачу иска в суд и введение более серьезных штрафов в отношении поставщика.

В силу стечения обстоятельств китайский автопром установил своеобразную «монополию» на российском рынке, что предоставило компаниям из КНР возможность чувствовать себя излишне свободно в России. Позиции китайских игроков теперь связывают с тем, что на фоне неуклонного роста цен качество и соблюдение стандартов безопасности новых авто давно оставляет желать лучшего. И в первую очередь речь здесь идет о средних и тяжелых коммерческих автомобилях и автобусах.

Сложности в эксплуатации китайских грузовиков в России объясняют и проблемами другого рода. Например, в этом контексте можно упомянуть дефицит деталей и запчастей для ремонта. По данным эксплуатантов, наиболее проблематичным является приобретение электроники, кузовных частей, а также деталей из каталогов, заменить которые аналогами от других производителей невозможно.

Не меньшую проблему может составить ввоз отдельных запасных частей для ремонта и обслуживания. Многие фирмы из Поднебесной так и не пришли к мысли о необходимости открыть в России соответствующие склады, а в итоге поставки ряда деталей непосредственно из Китая занимают месяцы.

И если в ситуации с легковым автомобилем подобное положение вещей может вызвать неудобства лишь для одного человека, то в грузовом бизнесе подобные задержки неизменно провоцируют простои и убытки для всех участников.

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