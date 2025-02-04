Засилье китайских машин на рынке РФ начало создавать проблемы

Posted 4 февраля, 05:59
Published 4 февраля, 05:59
Modified 4 февраля, 05:59
Updated 4 февраля, 05:59
На днях вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин проинформировал, что Росстандарт допускает прекращение в РФ деятельности одного из ведущих автопроизводителей Китая. Такое может произойти, если будет получено подтверждение информации о том, что на его автомобилях установили дефектные сиденья, сообщил корреспондент «Ридуса» Виталий Горностаев.
«Если компания признает проблему, Росстандарт должен организовать отзыв автомобилей. В этом случае с исками к производителю в суд должны обратиться все пострадавшие, которые найдутся в России», — заявил «Ридусу» Антон Шапарин. Помимо этого, напомнил он, Росстандарт имеет право на приостановку в России деятельности производителя на 90 дней, наложение на предприятие тяжёлых штрафов, подачу иска в суд и введение более серьезных штрафов в отношении поставщика.
В силу стечения обстоятельств китайский автопром установил своеобразную «монополию» на российском рынке, что предоставило компаниям из КНР возможность чувствовать себя излишне свободно в России. Позиции китайских игроков теперь связывают с тем, что на фоне неуклонного роста цен качество и соблюдение стандартов безопасности новых авто давно оставляет желать лучшего. И в первую очередь речь здесь идет о средних и тяжелых коммерческих автомобилях и автобусах.
Сложности в эксплуатации китайских грузовиков в России объясняют и проблемами другого рода. Например, в этом контексте можно упомянуть дефицит деталей и запчастей для ремонта. По данным эксплуатантов, наиболее проблематичным является приобретение электроники, кузовных частей, а также деталей из каталогов, заменить которые аналогами от других производителей невозможно.
Не меньшую проблему может составить ввоз отдельных запасных частей для ремонта и обслуживания. Многие фирмы из Поднебесной так и не пришли к мысли о необходимости открыть в России соответствующие склады, а в итоге поставки ряда деталей непосредственно из Китая занимают месяцы.
И если в ситуации с легковым автомобилем подобное положение вещей может вызвать неудобства лишь для одного человека, то в грузовом бизнесе подобные задержки неизменно провоцируют простои и убытки для всех участников.