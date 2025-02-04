Женщина на BMW выкинула щенка в подъезд в Новосибирске

Posted 4 февраля, 08:31
Published 4 февраля, 08:31
Modified 4 февраля, 08:33
Updated 4 февраля, 08:33
Женщина на дорогой иномарке, а именно на BMW X6, выбросила щенка в подъезд дома. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Сибирячка попала на камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как женщина выходит их машины с коробкой, которую несет в подъезд. Позже свидетели найдут в этой же коробке маленького щенка. Одна из жительниц дома сообщила, что пока что собаку отдала соседке, а позже щенка повезут в ветеринарную клинику. Также женщина отметила, что написала заявление в полицию.
Напомним, что ранее мы также сообщали, как зоозащитники задокументировали факты плохого обращения с животным. Сейчас волонтеры пытаются добиться жестокого наказания для тех, кто к этому причастен.