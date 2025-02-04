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Posted 4 февраля, 08:31

Published 4 февраля, 08:31

Modified 4 февраля, 08:33

Updated 4 февраля, 08:33

Жительница Новосибирска выкинула щенка в подъезд.

Женщина на BMW выкинула щенка в подъезд в Новосибирске

4 февраля 2025, 08:31
Фото: Фото: «Бюро находок Новосибирска».. Жительница Новосибирска выкинула щенка в подъезд.
Активисты рассказали, как жительница Новосибирска выбросила щенка в подъезд дома.

Женщина на дорогой иномарке, а именно на BMW X6, выбросила щенка в подъезд дома. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Сибирячка попала на камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как женщина выходит их машины с коробкой, которую несет в подъезд. Позже свидетели найдут в этой же коробке маленького щенка. Одна из жительниц дома сообщила, что пока что собаку отдала соседке, а позже щенка повезут в ветеринарную клинику. Также женщина отметила, что написала заявление в полицию.

Напомним, что ранее мы также сообщали, как зоозащитники задокументировали факты плохого обращения с животным. Сейчас волонтеры пытаются добиться жестокого наказания для тех, кто к этому причастен.

Видео: Фото: «Бюро находок Новосибирска».. Жительница Новосибирска выкинула щенка в подъезд.
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#Ксения Высотина#Общество#Видео#Новосибирск#Животные#Волонтеры#Собаки#Зоозащитники
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