Женщина на BMW выкинула щенка в подъезд в Новосибирске

Сибирячка попала на камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как женщина выходит их машины с коробкой, которую несет в подъезд. Позже свидетели найдут в этой же коробке маленького щенка. Одна из жительниц дома сообщила, что пока что собаку отдала соседке, а позже щенка повезут в ветеринарную клинику. Также женщина отметила, что написала заявление в полицию.