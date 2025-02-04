Жители Новосибирска стали чаще болеть ОРВИ

Posted 4 февраля, 10:48
Published 4 февраля, 10:48
Modified 4 февраля, 10:50
Updated 4 февраля, 10:50
Жители Новосибирской области стали чаще болеть ОРВИ. Как рассказали специалисты Управления Роспотребнадзора, рост был зафиксирован с 3 февраля этого года.
Также специалисты рассказали, население, которое вакцинировано, находится под защитой.
Для того, чтобы избежать заражения вирусом, сотрудники Роспотребнадзора напомнили о необходимости соблюдать некоторые правила. Например, нужно мыть руки и обрабатывать их антисептическим средством. Также добавляется, что трогать лицо грязными руками не рекомендуется, а дома и на работе нужно открывать окно, чтобы проветривать помещения.
Недавно мы сообщали о странном вирусе, который привезли из Индии.