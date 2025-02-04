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Posted 4 февраля, 10:48

Published 4 февраля, 10:48

Modified 4 февраля, 10:50

Updated 4 февраля, 10:50

В Новосибирской области стал чаще болеть ОРВИ.

Жители Новосибирска стали чаще болеть ОРВИ

4 февраля 2025, 10:48
Фото: atas.info. В Новосибирской области стал чаще болеть ОРВИ.
Сюжет
Коронавирус
Роспотребнадзор Новосибирской области фиксирует увеличение заболеваемости ОРВИ среди местных жителей.

Жители Новосибирской области стали чаще болеть ОРВИ. Как рассказали специалисты Управления Роспотребнадзора, рост был зафиксирован с 3 февраля этого года.

Также специалисты рассказали, население, которое вакцинировано, находится под защитой.

Для того, чтобы избежать заражения вирусом, сотрудники Роспотребнадзора напомнили о необходимости соблюдать некоторые правила. Например, нужно мыть руки и обрабатывать их антисептическим средством. Также добавляется, что трогать лицо грязными руками не рекомендуется, а дома и на работе нужно открывать окно, чтобы проветривать помещения.

Недавно мы сообщали о странном вирусе, который привезли из Индии.

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#Ксения Высотина#Общество#Новосибирск#ОРВИ#Грипп#Коронавирус#Ковид
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