Жители Новосибирска стали чаще болеть ОРВИ

Для того, чтобы избежать заражения вирусом, сотрудники Роспотребнадзора напомнили о необходимости соблюдать некоторые правила. Например, нужно мыть руки и обрабатывать их антисептическим средством. Также добавляется, что трогать лицо грязными руками не рекомендуется, а дома и на работе нужно открывать окно, чтобы проветривать помещения.