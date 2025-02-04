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Posted 4 февраля, 19:08

Published 4 февраля, 19:08

Modified 4 февраля, 19:10

Updated 4 февраля, 19:10

Вклады новосибирцев выросли

Жители Новосибирска стали лидерами по объёму вкладов

4 февраля 2025, 19:08
Фото: 1MI. Вклады новосибирцев выросли
За 2024 год объем вкладов увеличился более чем на 20%.

Новосибирская область заняла 19-е место в рейтинге регионов-лидеров по объему вкладов по подсчетам аналитиков РИА.

По состоянию на 1 января 2025 средний объём вкладов в НСО превысил 350 тысяч рублей. В сравнении с показателями других регионов, Новосибирская область имеет средние значения по России.

Ранее сообщалось об уходе Райффайзенбанка из России — новосибирцам рассказали, что станет с их вкладами в случае закрытия банка.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Банк#Финансы
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