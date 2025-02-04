Жители Новосибирска стали лидерами по объёму вкладов

Posted 4 февраля, 19:08
Published 4 февраля, 19:08
Modified 4 февраля, 19:10
Updated 4 февраля, 19:10
Новосибирская область заняла 19-е место в рейтинге регионов-лидеров по объему вкладов по подсчетам аналитиков РИА.
По состоянию на 1 января 2025 средний объём вкладов в НСО превысил 350 тысяч рублей. В сравнении с показателями других регионов, Новосибирская область имеет средние значения по России.
Ранее сообщалось об уходе Райффайзенбанка из России — новосибирцам рассказали, что станет с их вкладами в случае закрытия банка.