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Posted 5 февраля, 04:40

Published 5 февраля, 04:40

Modified 5 февраля, 04:42

Updated 5 февраля, 04:42

Кто выиграл деньги

145 млн рублей выиграли в лотерею счастливчики из Новосибирской области

5 февраля 2025, 04:40
Фото: 1MI. Кто выиграл деньги

Жители Новосибирской области выиграли 145 млн рублей в 2025 году

Жители Новосибирской области стали миллионерами в 2025 году, о чем Atas.info сообщили представители гослотереи «Столото».

В январе 2025 года в регионе были крупные выигрыши. Общая сумма, которую получили сибиряки за месяц, достигла 145 млн рублей. Всего новосибирцы раскупали более 684 тысяч лотерейных билетов. Среди остальных везунчиков, были и самые удачливые: миллионерами стали четыре человека. Еще один житель региона выиграл более 550 тысяч рублей.

Сибирский федеральный округ продемонстрировал впечатляющие результаты в лотерейных розыгрышах. По итогам 2024 года, Новосибирская область заняла вторую позицию в региональном рейтинге, уступив только Красноярскому краю. Прирост суммы выигранных призов здесь составил 45%, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы. Замыкает тройку лидеров Иркутская область.

За два года в Сибири статус миллионеров получили 221 житель. Особенно выделяются случаи крупных побед: например, новосибирец, сорвавший джекпот в 52 млн рублей, причём это далеко не его первый успех в лотереях. Ещё один яркий пример — работник завода, чья домашняя черепаха «принесла» ему 2 млн рублей.

100 млн рублей выиграли жители Новосибирской области — как им такое удалось
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