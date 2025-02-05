145 млн рублей выиграли в лотерею счастливчики из Новосибирской области

Posted 5 февраля, 04:40
Published 5 февраля, 04:40
Modified 5 февраля, 04:42
Updated 5 февраля, 04:42
В январе 2025 года в регионе были крупные выигрыши. Общая сумма, которую получили сибиряки за месяц, достигла 145 млн рублей. Всего новосибирцы раскупали более 684 тысяч лотерейных билетов. Среди остальных везунчиков, были и самые удачливые: миллионерами стали четыре человека. Еще один житель региона выиграл более 550 тысяч рублей.
Сибирский федеральный округ продемонстрировал впечатляющие результаты в лотерейных розыгрышах. По итогам 2024 года, Новосибирская область заняла вторую позицию в региональном рейтинге, уступив только Красноярскому краю. Прирост суммы выигранных призов здесь составил 45%, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы. Замыкает тройку лидеров Иркутская область.
За два года в Сибири статус миллионеров получили 221 житель. Особенно выделяются случаи крупных побед: например, новосибирец, сорвавший джекпот в 52 млн рублей, причём это далеко не его первый успех в лотереях. Ещё один яркий пример — работник завода, чья домашняя черепаха «принесла» ему 2 млн рублей.