145 млн рублей выиграли в лотерею счастливчики из Новосибирской области

В январе 2025 года в регионе были крупные выигрыши. Общая сумма, которую получили сибиряки за месяц, достигла 145 млн рублей. Всего новосибирцы раскупали более 684 тысяч лотерейных билетов. Среди остальных везунчиков, были и самые удачливые: миллионерами стали четыре человека. Еще один житель региона выиграл более 550 тысяч рублей.