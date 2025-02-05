Астрономы предупредили новосибирсцев о мощной магнитной буре

Posted 5 февраля, 04:32
Published 5 февраля, 04:32
Modified 5 февраля, 04:34
Updated 5 февраля, 04:34
Сегодня, февраля, специалисты из Лаборатории солнечной астрономии предупредили жителей Новосибирска о мощной магнитной буре. Эксперты рассказали на своем сайте о том, что ожидается ряд событий в космической погоде.
Известно, что 3 февраля и вчера на Солнце случилось 40 вспышек, которые спровоцировали сегодняшние магнитные бури. Помимо этого, специалисты рассказали, что они фиксируют 13 событий уровня М.
«Режим для Земли благоприятный, но мы будем следить за ситуацией», — говорится в сообщении экспертов.
Астрономы отмечают, что данное явление «значимое». Однако пока что, сильных взрывов на Солнце еще не было.
Напомним, как последний раз мощная магнитная буря прошла в Новосибирске 1 февраля 2025 года.