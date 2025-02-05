Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в новосибирской школе

Инцидент случился в поселке Садовый. Осенью прошлого года 13-летнюю девочку мог ударить головой об стену одноклассник — так заявляет отец пострадавшей. Ребенка госпитализировали в больницу, где ей диагностировали травму головы. Продолжительное время она лежала в медучреждении.