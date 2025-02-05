Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в новосибирской школе

Posted 5 февраля, 06:34
Published 5 февраля, 06:34
Modified 5 февраля, 06:36
Updated 5 февраля, 06:36
Инцидент случился в поселке Садовый. Осенью прошлого года 13-летнюю девочку мог ударить головой об стену одноклассник — так заявляет отец пострадавшей. Ребенка госпитализировали в больницу, где ей диагностировали травму головы. Продолжительное время она лежала в медучреждении.
По словам родителя, администрация школы покрывает хулиганское поведение мальчика. До сих пор виновных в происшествии не нашли. СКР проводит проверку.
Отец обратился к главе центрального ведомства Александру Бастрыкину. Председатель поручил возбудить дело. Также ему представят доклад с результатами его расследования — это проконтролируют в СК России.