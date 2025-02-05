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Posted 5 февраля, 06:34

Published 5 февраля, 06:34

Modified 5 февраля, 06:36

Updated 5 февраля, 06:36

Девочка пострадала

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в новосибирской школе

5 февраля 2025, 06:34
Фото: 1MI. Девочка пострадала
В Новосибирской области девочку избили в одной из школ: в дело вмешался глава СКР, сообщили в ведомстве.

Инцидент случился в поселке Садовый. Осенью прошлого года 13-летнюю девочку мог ударить головой об стену одноклассник — так заявляет отец пострадавшей. Ребенка госпитализировали в больницу, где ей диагностировали травму головы. Продолжительное время она лежала в медучреждении.

По словам родителя, администрация школы покрывает хулиганское поведение мальчика. До сих пор виновных в происшествии не нашли. СКР проводит проверку.

Отец обратился к главе центрального ведомства Александру Бастрыкину. Председатель поручил возбудить дело. Также ему представят доклад с результатами его расследования — это проконтролируют в СК России.

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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Школьники#Александр Бастрыкин
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