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Posted 5 февраля, 15:04

Published 5 февраля, 15:04

Modified 5 февраля, 15:06

Updated 5 февраля, 15:06

Предложено запретить продажу алкоголя лицам моложе 21 года

Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя до 21 года

5 февраля 2025, 15:04
Фото: 1MI. Предложено запретить продажу алкоголя лицам моложе 21 года

В Новосибирске могут запретить продажу алкоголя лицам моложе 21 года

Председатель СК РФ на коллегии ведомства по итогам 2024 года предложил снизить возраст уголовной ответственности и повысить возрастной ценз на продажу алкоголя.

Бастрыкин заявил, что запрет на продажу спиртосодержащей продукции необходим для предотвращения алкоголизации молодежи. Глава Следкома предложил разрешить продавать любую алкогольную продукцию исключительно лицам, достигшим 21 года.

Не менее серьезной проблемой по словам Бастрыкина является увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. Отмечается, что число преступлений с их участием выросло на 11% за год. В связи с этим, было предложено привлекать к уголовной ответственности подростков, достигших 14 лет.

Ранее в Новосибирске предлагалось снизить минимальный возраст для работы на вредном производстве.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Россия#Уголовное дело#Александр Бастрыкин
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