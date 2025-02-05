Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя до 21 года

Posted 5 февраля, 15:04
Published 5 февраля, 15:04
Modified 5 февраля, 15:06
Updated 5 февраля, 15:06
Бастрыкин заявил, что запрет на продажу спиртосодержащей продукции необходим для предотвращения алкоголизации молодежи. Глава Следкома предложил разрешить продавать любую алкогольную продукцию исключительно лицам, достигшим 21 года.
Не менее серьезной проблемой по словам Бастрыкина является увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. Отмечается, что число преступлений с их участием выросло на 11% за год. В связи с этим, было предложено привлекать к уголовной ответственности подростков, достигших 14 лет.
Ранее в Новосибирске предлагалось снизить минимальный возраст для работы на вредном производстве.