Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя до 21 года

Не менее серьезной проблемой по словам Бастрыкина является увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. Отмечается, что число преступлений с их участием выросло на 11% за год. В связи с этим, было предложено привлекать к уголовной ответственности подростков, достигших 14 лет.