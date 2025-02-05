Более 10 спорткомплексов и 5 соцобъектов будут строить в Новосибирске

Posted 5 февраля, 10:28
Published 5 февраля, 10:28
Modified 5 февраля, 10:30
Updated 5 февраля, 10:30
В плане муниципалитета на этот год указано, что в Новосибирске планируется построить 12 спортивных комплексов и пять социально-культурных объектов.
Известно, что самым большим будет строительство центра лыжного спорта на улице Тимирязева, 5. На месте планируется построить лыжно-роллерную трассу. Помимо этого, в областном центре также планируют обустроить бассейн и крытый каток. Данный центр будет создаваться на территории стадиона «Красное знамя». Напомним, что территория имеет более 50 тысяч квадратных метров.
В плане также указано, что в Новосибирске будут строить здание для природного и познавательного туризма. Он расположиться на улице Софийской, 5. Строительство развернется на территории более 430 тысяч квадратных метров.
Напомним, как глава Новосибирской области Андрей Травников проверил готовность новых поликлиник.