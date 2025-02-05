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Posted 5 февраля, 10:28

Published 5 февраля, 10:28

Modified 5 февраля, 10:30

Updated 5 февраля, 10:30

Несколько новых социально-культурных и спортивных комплексов построят в Новосибирске в 2025 году.

Более 10 спорткомплексов и 5 соцобъектов будут строить в Новосибирске

5 февраля 2025, 10:28
Фото: 1MI. Несколько новых социально-культурных и спортивных комплексов построят в Новосибирске в 2025 году.
Несколько соцобъектов и спортивных комплексов построят в Новосибирске.

В плане муниципалитета на этот год указано, что в Новосибирске планируется построить 12 спортивных комплексов и пять социально-культурных объектов.

Известно, что самым большим будет строительство центра лыжного спорта на улице Тимирязева, 5. На месте планируется построить лыжно-роллерную трассу. Помимо этого, в областном центре также планируют обустроить бассейн и крытый каток. Данный центр будет создаваться на территории стадиона «Красное знамя». Напомним, что территория имеет более 50 тысяч квадратных метров.

В плане также указано, что в Новосибирске будут строить здание для природного и познавательного туризма. Он расположиться на улице Софийской, 5. Строительство развернется на территории более 430 тысяч квадратных метров.

Напомним, как глава Новосибирской области Андрей Травников проверил готовность новых поликлиник.

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