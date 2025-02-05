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Posted 5 февраля, 15:46

Published 5 февраля, 15:46

Modified 5 февраля, 15:48

Updated 5 февраля, 15:48

Женщину пришлось высадить

Дебоширку высадили из поезда в Новосибирске

5 февраля 2025, 15:46
Фото: 1MI. Женщину пришлось высадить
Поезд «Владивосток-Москва» сделал остановку в Новосибирске, где вынужденно высадил нетрезвую и буйную сибирячку. О происшествии сообщает транспортная полиция Сибири.

29-летняя пассажирка поезда, ехавшая из Новокузнецка, под влиянием алкоголя вела себя крайне неадекватно, проявляла агрессию в адрес проводников и пассажиров, игнорируя требования прекратить хулиганство.

Работники РЖД запросили помощь полиции. На остановке в Новосибирске сотрудники правоохранительных органов силой вывели женщину из вагона. Теперь ей придется выплатить штраф за мелкое хулиганство.

Напомним, ранее в Новосибирске задержали двоих мужчин при попытке ограбить банк.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Безопасность
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