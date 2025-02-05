Дебоширку высадили из поезда в Новосибирске

Posted 5 февраля, 15:46
Published 5 февраля, 15:46
Modified 5 февраля, 15:48
Updated 5 февраля, 15:48
29-летняя пассажирка поезда, ехавшая из Новокузнецка, под влиянием алкоголя вела себя крайне неадекватно, проявляла агрессию в адрес проводников и пассажиров, игнорируя требования прекратить хулиганство.
Работники РЖД запросили помощь полиции. На остановке в Новосибирске сотрудники правоохранительных органов силой вывели женщину из вагона. Теперь ей придется выплатить штраф за мелкое хулиганство.
Напомним, ранее в Новосибирске задержали двоих мужчин при попытке ограбить банк.