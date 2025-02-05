«Домклик»: В Новосибирской области выдано более 2% от общего числа ипотек на вторичку

Заемщик на вторичном рынке жилья в России имеет средний возраст 38 лет. Самые молодые заемщики живут на Северном Кавказе: им в среднем 35 лет. Немногим более половины всех полученных кредитов на вторичное жилье (55%) были предоставлены женщинам. Причем на юге России и Северном Кавказе доля женского населения среди ипотечных заемщиков оказалась выше, чем в среднем по стране, — их около 60%. 58% заемщиков живут в браке (в СКФО — 63%, в ДФО — 46%). Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, упомянутые значения почти не поменялись, пишет gorod55.ru.