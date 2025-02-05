«Домклик»: В Новосибирской области выдано более 2% от общего числа ипотек на вторичку

Posted 5 февраля, 07:43
Published 5 февраля, 07:43
Modified 5 февраля, 07:44
Updated 5 февраля, 07:44
Выводы аналитиков связаны с исследуемым периодом времени с ноября 2024 года (после того как ЦБ проинформировал о повышении ключевой ставки до 21%) по январь 2025 года.
Заемщик на вторичном рынке жилья в России имеет средний возраст 38 лет. Самые молодые заемщики живут на Северном Кавказе: им в среднем 35 лет. Немногим более половины всех полученных кредитов на вторичное жилье (55%) были предоставлены женщинам. Причем на юге России и Северном Кавказе доля женского населения среди ипотечных заемщиков оказалась выше, чем в среднем по стране, — их около 60%. 58% заемщиков живут в браке (в СКФО — 63%, в ДФО — 46%). Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, упомянутые значения почти не поменялись, пишет gorod55.ru.
Зато имеет место выраженный — более чем вдвое — рост доходов покупателей недвижимости на вторичном рынке жилья: с 84 тысяч рублей до 168 тысяч рублей в среднем по РФ. При этом в Центральном федеральном округе медианный доход был отмечен на уровне выше среднероссийского уровня, поднявшись до 243 тысяч рублей, тогда как в СКФО этот показатель не превысил 90 тысяч рублей.
Полученные данные также послужили подтверждением тезиса о том, что большинство ипотечников, которые предпочитают готовую недвижимость, бездетны. Таких покупателей — 80%. При этом доля многодетных семей среди заемщиков на рынке вторички едва превышает 1%. Даже на Северном Кавказе, где семьи традиционно являются многодетными, семей с тремя и более детьми среди заемщиков на рынке вторичного жилья смогли насчитать не более 1,6%.
Самые активные покупатели готовых квартир живут в Центральном и Приволжском федеральных округах (25,7% и 24,5% сделок соответственно). Наименьшее число сделок на рынке готового жилья по стране зарегистрировали в ДФО и СКФО — всего около 5% от общего объема по России. Согласно данным экспертов, эту тенденцию можно объяснить жесткими условиями «Дальневосточной ипотеки» в ДФО и особенностями рынка предложения в СКФО (местное население ориентировано на загородную недвижимость, а не на квартиры в многоэтажных домах).
При этом большая часть сделок на вторичном рынке жилья в России по-прежнему приходится на крупнейшие регионы — Москву и Московскую область (5% и 7,7% соответственно), а также — Татарстан, Свердловскую область и Башкортостан (5,8%, 4,3% и 4,2% соответственно).