Глава Здвинского района Новосибирской области ушел в отставку

Posted 5 февраля, 08:22
Published 5 февраля, 08:22
Modified 5 февраля, 08:24
Updated 5 февраля, 08:24
Здвинским районом руководил Михаил Колотов. Он принял решение досрочно сложить свои полномочия. Чиновник был руководителем более 20 лет.
Известно, что Колотов родился в 1957 году в родном районе. Михаил выпустился из сельскохозяйственного института. Его полномочия в лице руководителя района истекали в конце 2025 года.
Теперь пост главы временно займет первый заместитель Андрей Рагулин — он также является начальником управления архитектуры и строительства. Об этом проинформировала население администрация. Ранее мы писали, что у бывшего новосибирского депутата нашли смертельную болезнь.