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Posted 5 февраля, 08:22

Published 5 февраля, 08:22

Modified 5 февраля, 08:24

Updated 5 февраля, 08:24

Он управлял районом много лет

Глава Здвинского района Новосибирской области ушел в отставку

5 февраля 2025, 08:22
Фото: atas.info. Он управлял районом много лет
В Новосибирской области глава Здвинского района ушел в отставку, о чем стало известно на 47-й сессии Совета депутатов.

Здвинским районом руководил Михаил Колотов. Он принял решение досрочно сложить свои полномочия. Чиновник был руководителем более 20 лет.

Известно, что Колотов родился в 1957 году в родном районе. Михаил выпустился из сельскохозяйственного института. Его полномочия в лице руководителя района истекали в конце 2025 года.

Теперь пост главы временно займет первый заместитель Андрей Рагулин — он также является начальником управления архитектуры и строительства. Об этом проинформировала население администрация. Ранее мы писали, что у бывшего новосибирского депутата нашли смертельную болезнь.

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