Мэр Новосибирска: строительство школы в микрорайоне «Стрижи» завершат в 2025 году

Posted 5 февраля, 11:24
Published 5 февраля, 11:24
Modified 5 февраля, 11:26
Updated 5 февраля, 11:26
В 2025 году продолжится строительство дополнительных корпусов Экономического лицея и лицея № 113, завершится строительство школы № 222 в микрорайоне «Стрижи». Кроме этого, ведется проектирование еще 11 школ. Об этом заявил мэр Максим Кудрявцев на отчетном собрании городского департамента образования.
В 2024 году департамент полностью выполнил поставленную задачу, подчеркнул глава муниципалитета. В Новосибирске введено 3 770 мест для школьников: 1 800 мест — это новые школы и еще около 2 000 мест создано за счет ремонта и переоборудования действующих образовательных учреждений.
В числе ключевых объектов образования, построенных в 2024 году, глава города назвал лицей № 185 на улице Тургенева в Октябрьском районе и школу № 57 в Дзержинском районе, а также отметил уникальность проекта по реконструкции здания для начальной школы лицея № 9 на 280 мест.