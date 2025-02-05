Мэр Новосибирска: строительство школы в микрорайоне «Стрижи» завершат в 2025 году

В числе ключевых объектов образования, построенных в 2024 году, глава города назвал лицей № 185 на улице Тургенева в Октябрьском районе и школу № 57 в Дзержинском районе, а также отметил уникальность проекта по реконструкции здания для начальной школы лицея № 9 на 280 мест.