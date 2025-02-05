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Posted 5 февраля, 11:24

Published 5 февраля, 11:24

Modified 5 февраля, 11:26

Updated 5 февраля, 11:26

Мэр Новосибирска: строительство школы в микрорайоне «Стрижи» завершат в 2025 году

Мэр Новосибирска: строительство школы в микрорайоне «Стрижи» завершат в 2025 году

5 февраля 2025, 11:24
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.
Создание школьных мест остается приоритетной задачей для города, заявил Максим Кудрявцев.

В 2025 году продолжится строительство дополнительных корпусов Экономического лицея и лицея № 113, завершится строительство школы № 222 в микрорайоне «Стрижи». Кроме этого, ведется проектирование еще 11 школ. Об этом заявил мэр Максим Кудрявцев на отчетном собрании городского департамента образования.

В 2024 году департамент полностью выполнил поставленную задачу, подчеркнул глава муниципалитета. В Новосибирске введено 3 770 мест для школьников: 1 800 мест — это новые школы и еще около 2 000 мест создано за счет ремонта и переоборудования действующих образовательных учреждений.

В числе ключевых объектов образования, построенных в 2024 году, глава города назвал лицей № 185 на улице Тургенева в Октябрьском районе и школу № 57 в Дзержинском районе, а также отметил уникальность проекта по реконструкции здания для начальной школы лицея № 9 на 280 мест.

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#Образование#Новосибирск#Строительство#Мэрия#Школы
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