«Ничего не изменилось»: новосибирцам с Малыгина по-прежнему угрожают стаи собак

Posted 5 февраля, 09:24
Published 5 февраля, 09:24
Modified 5 февраля, 09:26
Updated 5 февраля, 09:26
Бездомные собаки продолжают чувствовать себя вольготно на улице Малыгина, расположенной на окраине Ленинского района. Как рассказали корреспонденту Atas.Info жители, спустя десять дней после трагического случая, который формально произошел за городской чертой, на территории Верх-Тулинского сельсовета, ситуация с популяцией бродячих псов в лучшую сторону не изменилась.
«Они как бегали, так и бегают. Сегодня утром едет легковая машина, они ее сопровождают. Машина остановилась, они прямо за колеса цепляют. Если бы человек вышел, они бы его, наверное, загрызли», — констатирует жительница одного из домов по улице Малыгина в Новосибирске Ирина Кузьмина.
Ранее люди рассказывали редакции, что собаки здесь делятся на три стаи: одна обитает на территории Клещихинского кладбища, другая в районе складов, третья на Левобережном мусорном полигоне, территория которого практически вплотную примыкает к жилой зоне.
Самые агрессивные и опасные — животные с полигона, говорят местные жители. С большой степенью вероятности, именно они напали на женщину, погибшую в промзоне от укусов в конце января. По словам собеседников редакции, все звонки в службу отлова ранее были бесполезны — на вызовы никто не приезжал.
Корреспондент Atas.Info наблюдал, как свора крупных псов неспешно обходит территорию полигона. Рядом со стаей, не обращая на нее внимания, группа людей перебирает мусор, подъезжают и выгружаются мусоровозы.
В ответ на редакционный запрос в AO CAX, которое эксплуатирует полигон, сообщили, что компания не является специализированной организацией, занимающейся отловом животных, и не располагает информацией о конкретных собаках и жалобах жителей района.
«На территории полигона „Левобережный“ бездомные животные появляются, но регулярными посетителями не являются, так как AO CAX тесно взаимодействует с МКУ г. Новосибирска „Новосибирский центр по проблемам домашних животных“. По действующему на предприятии приказу о мерах безопасности при обнаружении бродячих животных, сотрудники полигона направляют заявки на отлов безнадзорных животных в МКУ», — говорится в документе за подписью генерального директора компании Александра Южакова.
В «САХ» добавили, что каждый работник полигона на случай встречи с агрессивной бездомной собакой имеет при себе средства индивидуальной защиты: перцовый баллончик и электрошокер. Рабочих инструктируют, как вести себя в случае нападения и как оказать первую пострадавшему от укусов.
В свою очередь, в мэрии сообщили, что в период с начала 2024 года по 31 января 2025 года поступило 23 обращения на отлов собак от жителей улицы Малыгина с городской территории, прилегающей к полигону «Левобережный».
«В результате проведения мероприятий отловлены 47 собак, из них 34 собаки возращены после стерилизации и вакцинации на прежнее место обитания, восемь собак переданы новым владельцам, три собаки возвращены прежним владельцам, две собаки находятся в МКУ „НЦПДЖ в процессе прохождения процедуры ОСВВ“, — говорится в сообщении муниципалитета.
Местные жители говорят, что в реальности никаких изменений не замечают. Не видели здесь ловцов безнадзорных животных ранее, не встречали их и после трагедии. Люди не исключают повторения подобной жуткой истории.
«Все это только на словах. Хорошо у меня голос командный, я могу отбрехаться, как говорится. А другой пойдет, и школьник в школу пойдет, во у нас тропинка идет, там тоже от чайханы кости сбрасывают. Он здесь пойдет, и здесь его загрызут. И в садик детей водят, и на остановку детей водят. Пенсионер идет мусор выносить — уже опасность. Ничего не изменилось, никто сюда не едет, никто никого не ловит», — с горечью говорит Ирина Кузьмина.
На этом фоне разгорается скандал вокруг контракта, который после трагического случая заключила администрация Новосибирского района с ИП Сахаров. Документ предполагал отлов бездомных животных, обитающих в районе мусорного полигона «Левобережный». Однако ловцы, чтобы отчитаться, хватали животных, в том числе, и домашних, в разных районах города, включая Дзержинский. После собак держали в жутких условиях в железном сарае на территории Епархиального комплексного центра социального обслуживания граждан, оставшихся без жилья.
История получила огласку благодаря неравнодушным местным жителям. Собак изъяли, часть вернули хозяевам, часть отправили на передержку. Зоозащитники подали заявление в прокуратуру с требованием расследовать подробности инцидента.
Редакция Atas.Info направила запросы в администрацию Новосибирского района и Новосибирскую епархию с просьбой прокомментировать эту информацию. На момент публикации ответы не получены.