«Ничего не изменилось»: новосибирцам с Малыгина по-прежнему угрожают стаи собак

На этом фоне разгорается скандал вокруг контракта, который после трагического случая заключила администрация Новосибирского района с ИП Сахаров. Документ предполагал отлов бездомных животных, обитающих в районе мусорного полигона «Левобережный». Однако ловцы, чтобы отчитаться, хватали животных, в том числе, и домашних, в разных районах города, включая Дзержинский. После собак держали в жутких условиях в железном сарае на территории Епархиального комплексного центра социального обслуживания граждан, оставшихся без жилья.