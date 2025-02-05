atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 13:44

Published 5 февраля, 13:44

Modified 5 февраля, 13:46

Updated 5 февраля, 13:46

Товары для взрослых стали более востребованными в Новосибирске

Новосибирская область лидировала по числу открытых магазинов для взрослых

5 февраля 2025, 13:44
Фото: 1MI. Товары для взрослых стали более востребованными в Новосибирске
В России начали массово закрываться интим-магазины. Между тем в Новосибирске начали чаще открывать новые точки.

В Новосибирске количество магазинов для взрослых увеличилось более чем на 5%. Сейчас в городе работает 58 секс-шопов.

Снижение числа магазинов наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. В Новосибирске и Екатеринбурге наоборот спрос на услуги секс-шопов растет, что следует по данным «Ъ». Массовое закрытие торговых точек в России составило почти 8%. Эксперты связывают данное явление с ростом продаж интимных товаров на маркетплейсах.

Ранее сообщалось об инциденте в одном из секс-шопов Новосибирска: пьяные покупатели пытались приставать к продавцу товаров для взрослых.

Один из крупнейших банков прекратит работу в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти 3 миллиарда рублей взыщут с крупнейшей новосибирской компании за ущерб природеВ Новосибирске хотят разрешить детям работать на вредном производствеСтало известно, как изменится порядок сбора платы за капремонт в Новосибирске
#София Самарина#Экономика#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#18+
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика