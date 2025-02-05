Новосибирская область лидировала по числу открытых магазинов для взрослых

Снижение числа магазинов наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. В Новосибирске и Екатеринбурге наоборот спрос на услуги секс-шопов растет, что следует по данным «Ъ». Массовое закрытие торговых точек в России составило почти 8%. Эксперты связывают данное явление с ростом продаж интимных товаров на маркетплейсах.