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Posted 5 февраля, 06:34

Published 5 февраля, 06:34

Modified 5 февраля, 06:36

Updated 5 февраля, 06:36

Байкер отсудит у мэрии более 500 тысяч рублей за поломанный мотоцикл.

Новосибирский байкер отсудил у мэрии полмиллиона за разбитый «Харлей Дэвидсон»

5 февраля 2025, 06:34
Фото: 1MI. Байкер отсудит у мэрии более 500 тысяч рублей за поломанный мотоцикл.
У администрации Новосибирска отсудят более 500 тысяч рублей за поломанный байк.

Житель Новосибирска отсудил у администрации города более 500 тысяч рублей за разбитый мотоцикл «Харлей Дэвидсон». Информация об этом появилась в Центральном районном суде.

Известно, что еще в прошлом году мотоциклист наехал на яму, которая была на городской дороге. Из-за этого байк разбился. Когда сибиряк отвез свой транспорт в ремонт, специалисты насчитали сумму в почти 600 тысяч рублей.

Также после случившегося, на месте дорожно-транспортного происшествия провели проверку. Выяснилось, что на дороге находилась яма длинной в 1,3 метра, шириной в 0,8 метра и глубиной в 14 сантиметров. Помимо этого, добавляется, что сотрудники Госавтоинспекции не нашли нарушения правил дорожного движения байкером. После этого мужчина подал в суд на администрацию Новосибирска.

Теперь денежные средства взыщут с департамента транспорта и мэрии в пользу пострадавшего.

Напомним, как ранее сообщалось, что жительница Новосибирска засудила медицинское учреждение за гибель отца.

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