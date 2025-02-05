Новосибирский байкер отсудил у мэрии полмиллиона за разбитый «Харлей Дэвидсон»

Posted 5 февраля, 06:34
Published 5 февраля, 06:34
Modified 5 февраля, 06:36
Updated 5 февраля, 06:36
Житель Новосибирска отсудил у администрации города более 500 тысяч рублей за разбитый мотоцикл «Харлей Дэвидсон». Информация об этом появилась в Центральном районном суде.
Известно, что еще в прошлом году мотоциклист наехал на яму, которая была на городской дороге. Из-за этого байк разбился. Когда сибиряк отвез свой транспорт в ремонт, специалисты насчитали сумму в почти 600 тысяч рублей.
Также после случившегося, на месте дорожно-транспортного происшествия провели проверку. Выяснилось, что на дороге находилась яма длинной в 1,3 метра, шириной в 0,8 метра и глубиной в 14 сантиметров. Помимо этого, добавляется, что сотрудники Госавтоинспекции не нашли нарушения правил дорожного движения байкером. После этого мужчина подал в суд на администрацию Новосибирска.
Теперь денежные средства взыщут с департамента транспорта и мэрии в пользу пострадавшего.
Напомним, как ранее сообщалось, что жительница Новосибирска засудила медицинское учреждение за гибель отца.