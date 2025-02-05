Новосибирский байкер отсудил у мэрии полмиллиона за разбитый «Харлей Дэвидсон»

Также после случившегося, на месте дорожно-транспортного происшествия провели проверку. Выяснилось, что на дороге находилась яма длинной в 1,3 метра, шириной в 0,8 метра и глубиной в 14 сантиметров. Помимо этого, добавляется, что сотрудники Госавтоинспекции не нашли нарушения правил дорожного движения байкером. После этого мужчина подал в суд на администрацию Новосибирска.