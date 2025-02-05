atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 11:19

Published 5 февраля, 11:19

Modified 5 февраля, 11:21

Updated 5 февраля, 11:21

Новосибирский студент показал проект с мини-аэродромом для региона.

Новосибирский студент разработал мини-аэродромов в области

5 февраля 2025, 11:19
Фото: 1MI. Новосибирский студент показал проект с мини-аэродромом для региона.
Студент университета из Новосибирска рассказал о презентации мини-аэродромов в области.

В университете НЭТИ студент и аспирант презентовал свой новый проект. Известно, что учащийся одного из факультетов, где изучают летательные аппараты, разработал новый проект для региона.

Денис Матвеев презентовал свой проект в Сочи на четвертом Конгрессе молодых ученых. Молодой человек отметил, что небольшие аэродромы предназначены для маленьких судн. Студент привел в пример универсальное судно «Сарма» или «Партизан». Именно у них укорочена взлетная и посадочная полоса.

Матвеев также рассказал, что его разработку могут использовать в качестве перевозки грузов или оказания медицинской помощи, то есть через санавиацию.

Напомним, что недавно была информация о том, что студентов из Новосибирской области пытаются привлечь заграницей.

Новосибирских студентов пытаются привлечь заграницей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске хотят разрешить детям работать на вредном производствеВ Госдуме предложили поднять стипендии до уровня МРОТКому молятся студенты: история и традиции Татьяниного дня 2025
#Ксения Высотина#Общество#Новосибирск#Студенты#Аэродром#Разработка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика