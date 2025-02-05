Новосибирский студент разработал мини-аэродромов в области

Денис Матвеев презентовал свой проект в Сочи на четвертом Конгрессе молодых ученых. Молодой человек отметил, что небольшие аэродромы предназначены для маленьких судн. Студент привел в пример универсальное судно «Сарма» или «Партизан». Именно у них укорочена взлетная и посадочная полоса.