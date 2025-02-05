Новосибирский студент разработал мини-аэродромов в области

Posted 5 февраля, 11:19
Published 5 февраля, 11:19
Modified 5 февраля, 11:21
Updated 5 февраля, 11:21
В университете НЭТИ студент и аспирант презентовал свой новый проект. Известно, что учащийся одного из факультетов, где изучают летательные аппараты, разработал новый проект для региона.
Денис Матвеев презентовал свой проект в Сочи на четвертом Конгрессе молодых ученых. Молодой человек отметил, что небольшие аэродромы предназначены для маленьких судн. Студент привел в пример универсальное судно «Сарма» или «Партизан». Именно у них укорочена взлетная и посадочная полоса.
Матвеев также рассказал, что его разработку могут использовать в качестве перевозки грузов или оказания медицинской помощи, то есть через санавиацию.
Напомним, что недавно была информация о том, что студентов из Новосибирской области пытаются привлечь заграницей.