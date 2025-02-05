«Новые люди» хотят уравнять требования к питанию новосибирских школьников и депутатов

Posted 5 февраля, 07:27
Published 5 февраля, 07:27
Modified 5 февраля, 07:28
Updated 5 февраля, 07:28
Сейчас школы вынуждены закупать продукты у поставщиков, которые предложат минимальную цену. Это напрямую влияет на качество блюд. В итоге дети отказываются есть холодную кашу с комочками и чёрствый хлеб. Бесплатное питание попросту выкидывают, а родители вынуждены давать школьникам дополнительные деньги на перекус. «Новые люди» выступают за то, чтобы переформатировать систему госзакупок, чтобы школьные столовые больше напоминали те, которыми пользуются депутаты.
«Предлагаем Правительству начать открытый диалог на эту тему со всеми, кто заинтересован — родительским сообществом, учителями, экспертами, врачами-диетологами, фермерами, готовыми поставлять питание детям», — говорит Сардана Авксентьева.
Вопрос школьного питания поднимает и новосибирское отделение «Новых людей». Его лидер Дарья Карасева отметила, что в бюджете на 2025 год не заложили дополнительные деньги на школьные завтраки и обеды. В то же время продукты стабильно дорожают.
«В бюджете прописана индексация на 5,1%. Это даже меньше, чем официальная инфляция. На самом деле цены растут ещё быстрее. Взять хотя бы сливочное масло, мясо и фрукты. По нормативам всё это должно быть в школьных завтраках и обедах. Но уложить вкусное и полезное питание в скромные 80 рублей, которые выделяет бюджет, невозможно. Если сейчас мы начнём экономить ещё сильнее, пострадает качество еды. А оно и сейчас не всегда на высоте. Договорились с Правительством просчитать реальный процент, на который подорожали продукты, и отталкиваться от него. Когда будут готовы расчёты, будем выделять дополнительные средства на школьные завтраки и обеды», — рассказывает руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Новосибирской области Дарья Карасева.