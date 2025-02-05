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Posted 5 февраля, 07:27

Published 5 февраля, 07:27

Modified 5 февраля, 07:28

Updated 5 февраля, 07:28

«Новые люди» хотят уравнять требования к питанию новосибирских школьников и депутатов

«Новые люди» хотят уравнять требования к питанию новосибирских школьников и депутатов

5 февраля 2025, 07:27
Фото: пресс-служба партии «Новые люди».
Сделать акцент не на дешевизне, а на качестве и полезности еды в школьных столовых — с таким предложением выступила партия «Новые люди». Депутат Госдумы Сардана Авксентьева направила его в Правительство.

Сейчас школы вынуждены закупать продукты у поставщиков, которые предложат минимальную цену. Это напрямую влияет на качество блюд. В итоге дети отказываются есть холодную кашу с комочками и чёрствый хлеб. Бесплатное питание попросту выкидывают, а родители вынуждены давать школьникам дополнительные деньги на перекус. «Новые люди» выступают за то, чтобы переформатировать систему госзакупок, чтобы школьные столовые больше напоминали те, которыми пользуются депутаты.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

«Предлагаем Правительству начать открытый диалог на эту тему со всеми, кто заинтересован — родительским сообществом, учителями, экспертами, врачами-диетологами, фермерами, готовыми поставлять питание детям», — говорит Сардана Авксентьева.

Вопрос школьного питания поднимает и новосибирское отделение «Новых людей». Его лидер Дарья Карасева отметила, что в бюджете на 2025 год не заложили дополнительные деньги на школьные завтраки и обеды. В то же время продукты стабильно дорожают.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

«В бюджете прописана индексация на 5,1%. Это даже меньше, чем официальная инфляция. На самом деле цены растут ещё быстрее. Взять хотя бы сливочное масло, мясо и фрукты. По нормативам всё это должно быть в школьных завтраках и обедах. Но уложить вкусное и полезное питание в скромные 80 рублей, которые выделяет бюджет, невозможно. Если сейчас мы начнём экономить ещё сильнее, пострадает качество еды. А оно и сейчас не всегда на высоте. Договорились с Правительством просчитать реальный процент, на который подорожали продукты, и отталкиваться от него. Когда будут готовы расчёты, будем выделять дополнительные средства на школьные завтраки и обеды», — рассказывает руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Новосибирской области Дарья Карасева.

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