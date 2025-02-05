«Новые люди» хотят уравнять требования к питанию новосибирских школьников и депутатов

«В бюджете прописана индексация на 5,1%. Это даже меньше, чем официальная инфляция. На самом деле цены растут ещё быстрее. Взять хотя бы сливочное масло, мясо и фрукты. По нормативам всё это должно быть в школьных завтраках и обедах. Но уложить вкусное и полезное питание в скромные 80 рублей, которые выделяет бюджет, невозможно. Если сейчас мы начнём экономить ещё сильнее, пострадает качество еды. А оно и сейчас не всегда на высоте. Договорились с Правительством просчитать реальный процент, на который подорожали продукты, и отталкиваться от него. Когда будут готовы расчёты, будем выделять дополнительные средства на школьные завтраки и обеды», — рассказывает руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Новосибирской области Дарья Карасева.