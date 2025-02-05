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Posted 5 февраля, 13:04

Published 5 февраля, 13:04

Modified 5 февраля, 13:06

Updated 5 февраля, 13:06

Оружие представили на выставке в Новосибирске

Оружие НАТО заметили в Новосибирске — что на самом деле происходит за Уралом

5 февраля 2025, 13:04
Фото: 1MI. Оружие представили на выставке в Новосибирске

Оружие стран НАТО представили на выставке в Новосибирске

Выставка с трофейным оружием и стендами в честь российских военнослужащих открылась в Новосибирске.

Сибирякам рассказали о ходе и участниках специальной военной операции с помощью тематической выставки. Организаторами были представлены образцы формы российской армии, предметы экипировки, а также изъятое трофейное оружие ВСУ и стран НАТО.

Новую зону для тематических экскурсий открыли в Музее боевой славы 41-й гвардейской общевойсковой армии. На выставке представлена зона памяти погибших на СВО, зона с оружием, книгами и учебными пособиями, изъятых у украинских военных. На экспозиции также установлен стенд в честь Героев России. Он посвящен солдатам и офицерам 41-й армии, принимающей участие в СВО на Украине.

Губернатор подчеркнул, что современное общество нуждается в информации о военных и их подвигах, об освобожденных городах.

Ранее жители Новосибирска узнали, за что можно получить штраф от военкомата.

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