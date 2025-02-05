Оружие НАТО заметили в Новосибирске — что на самом деле происходит за Уралом

Новую зону для тематических экскурсий открыли в Музее боевой славы 41-й гвардейской общевойсковой армии. На выставке представлена зона памяти погибших на СВО, зона с оружием, книгами и учебными пособиями, изъятых у украинских военных. На экспозиции также установлен стенд в честь Героев России. Он посвящен солдатам и офицерам 41-й армии, принимающей участие в СВО на Украине.