Оружие НАТО заметили в Новосибирске — что на самом деле происходит за Уралом

Posted 5 февраля, 13:04
Published 5 февраля, 13:04
Modified 5 февраля, 13:06
Updated 5 февраля, 13:06
Сибирякам рассказали о ходе и участниках специальной военной операции с помощью тематической выставки. Организаторами были представлены образцы формы российской армии, предметы экипировки, а также изъятое трофейное оружие ВСУ и стран НАТО.
Новую зону для тематических экскурсий открыли в Музее боевой славы 41-й гвардейской общевойсковой армии. На выставке представлена зона памяти погибших на СВО, зона с оружием, книгами и учебными пособиями, изъятых у украинских военных. На экспозиции также установлен стенд в честь Героев России. Он посвящен солдатам и офицерам 41-й армии, принимающей участие в СВО на Украине.
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