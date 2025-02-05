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Posted 5 февраля, 13:05

Published 5 февраля, 13:05

Modified 5 февраля, 13:27

Updated 5 февраля, 13:27

Суд признал вину

Приговор вынесли замначальнику новосибирской колонии за превышение полномочий

5 февраля 2025, 13:05
Фото: 1MI. Суд признал вину
В Новосибирске суд рассмотрел дело экс-замглавы колонии «ИК-18», о чем сообщает канал судов общей юрисдикции по НСО.

Октябрьский суд признал вину Козлова Александра в превышении полномочий. Установлено, что фигурант дела заставил заключенных закупать стройматериалы для ремонта в помещениях исправительного учреждения. Ремонт провели в том числе в кабинете начальства. Суммарно сотрудники осуществили закупку на 240 тысяч.

Суд назначил Козлову три года условно с испытательным сроком в 2,5 года. Помимо этого Козлов на некоторый период не сможет занимать должности на госслужбе.

Ранее стало известно о надругательстве над подростком из колонии в Новосибирске. Сотрудников исправительного учреждения привлекли к ответственности.

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