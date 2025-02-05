Приговор вынесли замначальнику новосибирской колонии за превышение полномочий

Posted 5 февраля, 13:05
Published 5 февраля, 13:05
Modified 5 февраля, 13:27
Updated 5 февраля, 13:27
Октябрьский суд признал вину Козлова Александра в превышении полномочий. Установлено, что фигурант дела заставил заключенных закупать стройматериалы для ремонта в помещениях исправительного учреждения. Ремонт провели в том числе в кабинете начальства. Суммарно сотрудники осуществили закупку на 240 тысяч.
Суд назначил Козлову три года условно с испытательным сроком в 2,5 года. Помимо этого Козлов на некоторый период не сможет занимать должности на госслужбе.
Ранее стало известно о надругательстве над подростком из колонии в Новосибирске. Сотрудников исправительного учреждения привлекли к ответственности.