Приговор вынесли замначальнику новосибирской колонии за превышение полномочий

Октябрьский суд признал вину Козлова Александра в превышении полномочий. Установлено, что фигурант дела заставил заключенных закупать стройматериалы для ремонта в помещениях исправительного учреждения. Ремонт провели в том числе в кабинете начальства. Суммарно сотрудники осуществили закупку на 240 тысяч.