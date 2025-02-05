Прокуратура через суд требует от главы горсовета Искитима вернуть премии в бюджет

Искитимский межрайонный прокурор подал иск к Юрию Мартынову, председателю Совета депутатов города Искитим с требованием взыскания неосновательного обогащения. Иск принят к производству, следует из картотеки Искитимского районного суда. Речь о возвращении в бюджет денег, которые депутат необоснованно выписывал сам себе в виде премий, начиная с 2018 года. Atas.Info рассказывал, как глава горсовета издавал постановления за своей подписью о собственном премировании, приуроченные к различным праздникам. Так, например, одна из выплат Юрию Мартынову была связана с празднованием Международного женского дня 8 марта.