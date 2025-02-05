Прокуратура через суд требует от главы горсовета Искитима вернуть премии в бюджет

Posted 5 февраля, 03:28
Published 5 февраля, 03:28
Modified 5 февраля, 03:30
Updated 5 февраля, 03:30
Искитимский межрайонный прокурор подал иск к Юрию Мартынову, председателю Совета депутатов города Искитим с требованием взыскания неосновательного обогащения. Иск принят к производству, следует из картотеки Искитимского районного суда. Речь о возвращении в бюджет денег, которые депутат необоснованно выписывал сам себе в виде премий, начиная с 2018 года. Atas.Info рассказывал, как глава горсовета издавал постановления за своей подписью о собственном премировании, приуроченные к различным праздникам. Так, например, одна из выплат Юрию Мартынову была связана с празднованием Международного женского дня 8 марта.
Однако гражданские активисты обращают внимание на чрезмерно, на их взгляд, мягкую реакцию надзорного ведомства. Иск подан в порядке гражданского, а не уголовного производства. Не высказывает прокуратура претензий и к тому, что присваивавший бюджетные деньги народный избранник продолжает выполнять обязанности главы депутатского корпуса.
«Это сюрреализм. Где у нас неотвратимость наказания? Получается, человек присвоил бюджетные деньги, по сути, украл. А уголовное дело на него можно не заводить. Его, как минимум, должны привлечь к ответственности. Я не говорю о конкретном наказании, но здесь явно просматриваются признаки преступления», — заявил в беседе с редакцией общественник Артем Фролов.
О какой конкретно сумме идет речь, суд пока не раскрывает. Исходя из постановлений, подписанных Юрием Мартыновым, можно было предположить, что общий объем самопремирования составлял около 400 тысяч рублей. Однако, по некоторым данным, часть денег депутат уже возвратил в бюджет добровольно.
Предварительное судебное заседание, на котором будет рассматриваться иск прокуратуры, назначено на 3 марта.