Пять человек спасли из смертельного пожара в многоэтажке Новосибирска

Posted 5 февраля, 04:57
Published 5 февраля, 04:57
Modified 5 февраля, 07:46
Updated 5 февраля, 07:46
Сегодня ночью, 5 февраля, в многоэтажном доме случился пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, возгорание было на улице 1905 года.
На месте наблюдался дым из квартиры, которая находилась на втором этаже. Самостоятельно эвакуироваться смогли десять человек, еще пять — спасли пожарные. Уточняется, что никто из людей не пострадал.
В профильном ведомстве рассказали, что открытое горение получилось ликвидировать меньше, чем за 30 минут. Пожар был на площади четырех квадратных метров. Также в квартире нашли женщину, которая была без признаков жизни. На место возгорания приезжали 14 человек и четыре единицы специальной техники. Предварительная причина возгорания — неосторожное курение.
Напомним, как недавно из пожара были спасены курицы и коза.