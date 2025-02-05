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Posted 5 февраля, 04:57

Published 5 февраля, 04:57

Modified 5 февраля, 07:46

Updated 5 февраля, 07:46

Пожарные спасли пять человек из горящего дома в Новосибирске.

Пять человек спасли из смертельного пожара в многоэтажке Новосибирска

5 февраля 2025, 04:57
Фото: 1MI. Пожарные спасли пять человек из горящего дома в Новосибирске.
Пожарным Новосибирска удалось спасти пять человек из горящей многоэтажки.

Сегодня ночью, 5 февраля, в многоэтажном доме случился пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, возгорание было на улице 1905 года.

На месте наблюдался дым из квартиры, которая находилась на втором этаже. Самостоятельно эвакуироваться смогли десять человек, еще пять — спасли пожарные. Уточняется, что никто из людей не пострадал.

В профильном ведомстве рассказали, что открытое горение получилось ликвидировать меньше, чем за 30 минут. Пожар был на площади четырех квадратных метров. Также в квартире нашли женщину, которая была без признаков жизни. На место возгорания приезжали 14 человек и четыре единицы специальной техники. Предварительная причина возгорания — неосторожное курение.

Напомним, как недавно из пожара были спасены курицы и коза.

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