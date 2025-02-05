Пять человек спасли из смертельного пожара в многоэтажке Новосибирска

В профильном ведомстве рассказали, что открытое горение получилось ликвидировать меньше, чем за 30 минут. Пожар был на площади четырех квадратных метров. Также в квартире нашли женщину, которая была без признаков жизни. На место возгорания приезжали 14 человек и четыре единицы специальной техники. Предварительная причина возгорания — неосторожное курение.