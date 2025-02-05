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Posted 5 февраля, 12:16

Published 5 февраля, 12:16

Modified 5 февраля, 12:18

Updated 5 февраля, 12:18

Черное небо накрыло Искитим

Режим «черного неба» объявлен в Новосибирской области

5 февраля 2025, 12:16
Фото: Изображение Midjourney. Черное небо накрыло Искитим
В Искитиме объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.

Погодные условия не дают развеяться примесям в атмосфере, в связи с чем над Искитимом образовалось явление, называемое «черным небом».

Искитимцев призвали не выходить из дома без необходимости, а также пользоваться общественным транспортом, чтобы временно сократить количество пагубных выбросов в атмосферу над населенным пунктом.

Режим «черного неба» объявлен на сутки с 18:00 сегодня до 18:00 6 февраля, сообщают специалисты Западно-Сибирского УГМС.

Сибиряков призвали отнестись к угрозе серьезно и принять меры для обеспечения собственной безопасности.

Ранее стала известна причина закрытия новосибирских школ на карантин.

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