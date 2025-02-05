Режим «черного неба» объявлен в Новосибирской области

Posted 5 февраля, 12:16
Published 5 февраля, 12:16
Modified 5 февраля, 12:18
Updated 5 февраля, 12:18
Погодные условия не дают развеяться примесям в атмосфере, в связи с чем над Искитимом образовалось явление, называемое «черным небом».
Искитимцев призвали не выходить из дома без необходимости, а также пользоваться общественным транспортом, чтобы временно сократить количество пагубных выбросов в атмосферу над населенным пунктом.
Режим «черного неба» объявлен на сутки с 18:00 сегодня до 18:00 6 февраля, сообщают специалисты Западно-Сибирского УГМС.
Сибиряков призвали отнестись к угрозе серьезно и принять меры для обеспечения собственной безопасности.
Ранее стала известна причина закрытия новосибирских школ на карантин.