Школы Новосибирска закрыли на карантин — что случилось

Posted 5 февраля, 10:27
Published 5 февраля, 10:27
Modified 5 февраля, 10:29
Updated 5 февраля, 10:29
В Новосибирске около 160 учеников из разных школ заболели ОРВИ. Из-за этого два образовательных учреждения пришлось закрыть на карантин, сообщает портал «Сиб.фм», ссылаясь на представителей министерства образования.
Известно, что в конце января две школы полностью ушли на дистанционное обучение. Также в шести учреждениях был введен карантин в восьми классах. Больше всего учеников ушло на карантин в областном центре. Также по одной школе отправили на «удаленку» в Искитиме. Помимо этого, полностью закрыли школы в Убинском и Баганском районах.
Как рассказали представители министерства образования, на данный момент ограничения были введены согласно постановлению Главного государственного санитарного врача России.
Ранее сообщалось, как жители Новосибирской области стали чаще болеть ОРВИ.