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Posted 5 февраля, 10:27

Published 5 февраля, 10:27

Modified 5 февраля, 10:29

Updated 5 февраля, 10:29

В школах Новосибирска ввели карантин.

Школы Новосибирска закрыли на карантин — что случилось

5 февраля 2025, 10:27
Фото: Изображение Midjourney. В школах Новосибирска ввели карантин.

Из-за ОРВИ в Новосибирске на карантин закрыли две школы

Министерство образования рассказало, что в Новосибирске около 160 учеников заболели ОРВИ.

В Новосибирске около 160 учеников из разных школ заболели ОРВИ. Из-за этого два образовательных учреждения пришлось закрыть на карантин, сообщает портал «Сиб.фм», ссылаясь на представителей министерства образования.

Известно, что в конце января две школы полностью ушли на дистанционное обучение. Также в шести учреждениях был введен карантин в восьми классах. Больше всего учеников ушло на карантин в областном центре. Также по одной школе отправили на «удаленку» в Искитиме. Помимо этого, полностью закрыли школы в Убинском и Баганском районах.

Как рассказали представители министерства образования, на данный момент ограничения были введены согласно постановлению Главного государственного санитарного врача России.

Ранее сообщалось, как жители Новосибирской области стали чаще болеть ОРВИ.

Жители Новосибирска стали чаще болеть ОРВИ
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#Ксения Высотина#Общество#Новосибирск#Школа#ОРВИ#Ковид#Карантин
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