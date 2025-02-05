Школы Новосибирска закрыли на карантин — что случилось

Известно, что в конце января две школы полностью ушли на дистанционное обучение. Также в шести учреждениях был введен карантин в восьми классах. Больше всего учеников ушло на карантин в областном центре. Также по одной школе отправили на «удаленку» в Искитиме. Помимо этого, полностью закрыли школы в Убинском и Баганском районах.