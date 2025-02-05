Снегопады накроют Новосибирскую область в феврале

Posted 5 февраля, 07:11
Published 5 февраля, 07:11
Modified 5 февраля, 07:13
Updated 5 февраля, 07:13
Снег накроет регион с 8 февраля. Без остановки он будет идти до 20 числа. Такой прогноз дает «Яндекс. Погода». При этом сильных заморозков в Новосибирской области не ожидается. Средняя температура днем составит -5…-8 и ночью -7…-10. С 25 февраля начнутся ночные заморозки до -27.
Снег обещает и сайт world-weather. Он прогнозирует его с 9 по 14 число. Самым теплым днем станет воскресенье, когда столбик термометра покажет -4 в дневное время.
О сильных снегопадах говорит сайт gismeteo. Обильные осадки придется ждать 9, 11, 13, 14 и 16 февраля. Утихнет снег лишь после 22 числа. Также он будет идти с 3 по 9 марта. Жителям Новосибирска назвали дату самого сильного мороза за 100 лет.