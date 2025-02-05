Снегопады накроют Новосибирскую область в феврале

Снег накроет регион с 8 февраля. Без остановки он будет идти до 20 числа. Такой прогноз дает «Яндекс. Погода». При этом сильных заморозков в Новосибирской области не ожидается. Средняя температура днем составит -5…-8 и ночью -7…-10. С 25 февраля начнутся ночные заморозки до -27.