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Posted 5 февраля, 07:11

Published 5 февраля, 07:11

Modified 5 февраля, 07:13

Updated 5 февраля, 07:13

Снег продлится дольше недели

Снегопады накроют Новосибирскую область в феврале

5 февраля 2025, 07:11
Фото: atas.info. Снег продлится дольше недели
В Новосибирской области ожидаются снегопады, о чем говорят данные погодных сервисов.

Снег накроет регион с 8 февраля. Без остановки он будет идти до 20 числа. Такой прогноз дает «Яндекс. Погода». При этом сильных заморозков в Новосибирской области не ожидается. Средняя температура днем составит -5…-8 и ночью -7…-10. С 25 февраля начнутся ночные заморозки до -27.

Снег обещает и сайт world-weather. Он прогнозирует его с 9 по 14 число. Самым теплым днем станет воскресенье, когда столбик термометра покажет -4 в дневное время.

О сильных снегопадах говорит сайт gismeteo. Обильные осадки придется ждать 9, 11, 13, 14 и 16 февраля. Утихнет снег лишь после 22 числа. Также он будет идти с 3 по 9 марта. Жителям Новосибирска назвали дату самого сильного мороза за 100 лет.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Зима#Снег#Мороз
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