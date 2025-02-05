Стало известно, почему семья Марлоу не получила подарок от новосибирской мэрии

Posted 5 февраля, 09:24
Published 5 февраля, 09:24
Modified 5 февраля, 09:26
Updated 5 февраля, 09:26
В Новосибирске семья известного музыканта Славы Марлоу столкнулась с неожиданной проблемой: Марк Готлиб и его супруга Татьяна, отметившие 50-летие брака, не смогли получить обещанную мэрией выплату в 50 тыс. рублей. Программа поддержки юбиляров, действовавшая в рамках Года семьи-2024, предусматривала финансовое поощрение пар, проживших в браке полвека. Однако для Готлибов, чья золотая свадьба пришлась на 27 декабря, сроки оказались роковыми: последний день подачи заявлений был 28 декабря, что оставило им лишь сутки на оформление документов — так рассуждали супруги по поводу сложившейся ситуации.
В мэрии пояснили, что выплаты прекратились с окончанием Года семьи, а внесённая ранее поправка в постановление исключила возможность обращений после 31 декабря 2024 года. Марк Готлиб, в прошлом журналист, выразил недоумение тем, что если пара поженилась 30 или 31 декабря, то у них не было бы шансов. Супруги планировали потратить деньги на повторение свадебного путешествия в Санкт-Петербург, но теперь их мечта отложена.
Всего по программе выплаты получили 2 310 пар. В 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества, аналогичные инициативы реализовываться не будут. Интересно, что случай Готлибов привлёк внимание не только из-за бюрократического казуса, но и из-за известности их внука — Славы Марлоу, популярного исполнителя среди молодёжи.
Тогда Atas.info решил разобраться в ситуации. Как уточнили нашему изданию в департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска, указанные выплаты осуществлялись на основании постановления администрации от 04.07.2024 № 4938 «О Порядке чествования супружеских пар в связи 50-летним юбилеем совместной супружеской жизни». В пункте 2.1 было определено, что «Настоящее постановление действует до 31 декабря 2024 года».
Как выяснилось, супружеская пара Готлиб обратилась за выплатой по истечению срока подачи заявления в январе 2025 года. Муж и жена, чья дата регистрации брака приходилась на 29, 30, 31 декабря, могли подать заявление 28 декабря, так как дата регистрации брака приходилась на нерабочие дни. На подарок рассчитывали и другие пары, которые подали заявления в январе 2025 года, однако и им было отказано.