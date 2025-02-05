Стало известно, почему семья Марлоу не получила подарок от новосибирской мэрии

В мэрии пояснили, что выплаты прекратились с окончанием Года семьи, а внесённая ранее поправка в постановление исключила возможность обращений после 31 декабря 2024 года. Марк Готлиб, в прошлом журналист, выразил недоумение тем, что если пара поженилась 30 или 31 декабря, то у них не было бы шансов. Супруги планировали потратить деньги на повторение свадебного путешествия в Санкт-Петербург, но теперь их мечта отложена.