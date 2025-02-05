Техничка из новосибирской школы толкнула ребенка-инвалида — мальчик в больнице

Женщина рассказала, что ее сыну 11 лет и он учится в четвертом классе. Ранее у него была травма головы, после чего ему дали инвалидность. Происшествие случилось вчера, 4 февраля. Сын сибирячки вернулся домой со школы и пожаловался на то, что у него болит нога. Позже мальчик рассказал маме, что на перемене его толкнула уборщица. Женщина сразу же позвонила в администрацию школы и решила разобраться в инциденте.