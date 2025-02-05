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Posted 5 февраля, 07:49

Published 5 февраля, 07:49

Modified 5 февраля, 07:51

Updated 5 февраля, 07:51

Мальчик-инвалид получил травму, после того, как его толкнула техничка в школе.

Техничка из новосибирской школы толкнула ребенка-инвалида — мальчик в больнице

5 февраля 2025, 07:49
Фото: Изображение Midjourney. Мальчик-инвалид получил травму, после того, как его толкнула техничка в школе.

В Новосибирске ребенок оказался в больнице после скандала с уборщицей школы

В школе Новосибирска уборщица толкнула мальчика-инвалида, после чего он попал в больницу, о чем сообщила мать пострадавшего.

В одной из школ Новосибирска уборщица толкнула мальчика-инвалида. Как сообщает портал «КП-Новосибирск», ссылаясь на мать школьника, ребенок попал в больницу.

Женщина рассказала, что ее сыну 11 лет и он учится в четвертом классе. Ранее у него была травма головы, после чего ему дали инвалидность. Происшествие случилось вчера, 4 февраля. Сын сибирячки вернулся домой со школы и пожаловался на то, что у него болит нога. Позже мальчик рассказал маме, что на перемене его толкнула уборщица. Женщина сразу же позвонила в администрацию школы и решила разобраться в инциденте.

По камерам удалось выяснить, кто именно толкнул мальчика-инвалида. На кадрах видно, как на перемене техничка разговаривает с ребенком и за что-то его отчитывает, позже она подходит к нему и толкает его в грудь, школьник упал на пол. Специалисты медицинского учреждения установили у мальчика возможный перелом бедер и растяжение ноги. После выяснения, директор школы вызвал на разговор начальника клининговой компании. Мать ребенка уже обратилась в полицию.

Напомним, как ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин начал контролировать дело об избиении девочки в школе Новосибирска.

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