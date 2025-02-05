Техничка из новосибирской школы толкнула ребенка-инвалида — мальчик в больнице

Posted 5 февраля, 07:49
Published 5 февраля, 07:49
Modified 5 февраля, 07:51
Updated 5 февраля, 07:51
В одной из школ Новосибирска уборщица толкнула мальчика-инвалида. Как сообщает портал «КП-Новосибирск», ссылаясь на мать школьника, ребенок попал в больницу.
Женщина рассказала, что ее сыну 11 лет и он учится в четвертом классе. Ранее у него была травма головы, после чего ему дали инвалидность. Происшествие случилось вчера, 4 февраля. Сын сибирячки вернулся домой со школы и пожаловался на то, что у него болит нога. Позже мальчик рассказал маме, что на перемене его толкнула уборщица. Женщина сразу же позвонила в администрацию школы и решила разобраться в инциденте.
По камерам удалось выяснить, кто именно толкнул мальчика-инвалида. На кадрах видно, как на перемене техничка разговаривает с ребенком и за что-то его отчитывает, позже она подходит к нему и толкает его в грудь, школьник упал на пол. Специалисты медицинского учреждения установили у мальчика возможный перелом бедер и растяжение ноги. После выяснения, директор школы вызвал на разговор начальника клининговой компании. Мать ребенка уже обратилась в полицию.
Напомним, как ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин начал контролировать дело об избиении девочки в школе Новосибирска.