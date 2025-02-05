Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий — кому в Новосибирске платят от 200 тысяч

Самые щедрые компании занимаются возведением домов, недвижимостью, перевозками, добывающей отраслью и услугами для предпринимателей. В топ вакансий также вошли руководитель производственно-технического отдела (до 500 тыс. руб. в месяц), куратор проектов (до 300 тыс.), специалист по продажам (от 225 тыс.), риелтор (от 200 тыс.), Frontend-разработчик (до 250 тыс.), швея (до 200 тыс.), прораб (до 200 тыс.).