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Posted 5 февраля, 03:29

Published 5 февраля, 03:29

Modified 5 февраля, 03:31

Updated 5 февраля, 03:31

Кому готовы платить больше

Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий — кому в Новосибирске платят от 200 тысяч

5 февраля 2025, 03:29
Фото: 1MI. Кому готовы платить больше

Жителям Новосибирска назвали самые высокооплачиваемые вакансии

В Новосибирской области стали известны самые высокооплачиваемые вакансии: это выяснили аналитики.

В Новосибирске более двух тысяч работодателей предлагают сибирякам зарплату в 200 тыс. рублей. Как уточнили специалисты hh.ru, в январе текущего года высокую зарплату готовы были платить менеджерам, водителям, машинистам, сварщикам.

Самые щедрые компании занимаются возведением домов, недвижимостью, перевозками, добывающей отраслью и услугами для предпринимателей. В топ вакансий также вошли руководитель производственно-технического отдела (до 500 тыс. руб. в месяц), куратор проектов (до 300 тыс.), специалист по продажам (от 225 тыс.), риелтор (от 200 тыс.), Frontend-разработчик (до 250 тыс.), швея (до 200 тыс.), прораб (до 200 тыс.).

Ранее мы рассказывали, что самую большую зарплату на рынке труда предлагали директору отеля. Ему были готовы платить от 250 тысяч каждый месяц.

Им платят по 200 тысяч: раскрыты самые высокооплачиваемые вакансии января 2025
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Работа#Зарплата#Вакансии
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