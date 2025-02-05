Топ дорогих автомобилей, вызывающих большие опасения у водителей из Новосибирска

Наибольший рост интереса зафиксирован к BMW X7: спрос на проверки этой модели взлетел на 53,8%. На втором месте по динамике — Mercedes-Benz E-класс с приростом в 53,6%, за ним следует Range Rover Sport (+40,4%). Четвёртую и пятую позиции заняли BMW X5 (+39,1%) и Lexus RX (+25,3%) соответственно. Такой наплыв интереса может быть связан с опасениями водителей покупать дорогую машину без проверки. Ранее в Новосибирске заметили роскошный Porsche Panamera Turbo 2025 года.