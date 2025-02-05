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Posted 5 февраля, 10:03

Published 5 февраля, 10:03

Modified 5 февраля, 10:05

Updated 5 февраля, 10:05

Какие машины проверяют

Топ дорогих автомобилей, вызывающих большие опасения у водителей из Новосибирска

5 февраля 2025, 10:03
Фото: 1MI. Какие машины проверяют
В Новосибирске составили топ-5 самых дорогих автомобилей, которые вызывают опасения у водителей, что выяснили аналитики.

Специалисты Автотеки — сервиса для проверки автомобильной истории изучили статистику 2024 года по обращениям пользователей, связанным с подержанными авто премиум-класса. В фокус исследования попали машины стоимостью от 3 млн рублей, выпущенные не ранее 2021 года. В Новосибирской области наибольший интерес пользователей вызвали автомобили Lexus, при этом модель LX стала абсолютным лидером по количеству проверок.

Согласно отчёту, за год число запросов на диагностику истории таких авто в регионе выросло на 25,3% относительно показателей 2023 года. Среди брендов первенство удерживает Lexus, следом расположились BMW и Mercedes-Benz. Замыкают топ-5 Audi и Land Rover.

Наибольший рост интереса зафиксирован к BMW X7: спрос на проверки этой модели взлетел на 53,8%. На втором месте по динамике — Mercedes-Benz E-класс с приростом в 53,6%, за ним следует Range Rover Sport (+40,4%). Четвёртую и пятую позиции заняли BMW X5 (+39,1%) и Lexus RX (+25,3%) соответственно. Такой наплыв интереса может быть связан с опасениями водителей покупать дорогую машину без проверки. Ранее в Новосибирске заметили роскошный Porsche Panamera Turbo 2025 года.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобили
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