Третья трагедия в феврале: в Новосибирской области поезд переехал мужчину

Все случилось ночью 5 февраля между станциями Черепаново-Безменово. На ж/д стоял мужчина. Он не увидел и не услышал поезд, который стремительно к нему приближался. Машинист заметил человека и начал ему сигналить, а также экстренно тормозить состав.