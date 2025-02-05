atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 04:55

Published 5 февраля, 04:55

Modified 5 февраля, 04:57

Updated 5 февраля, 04:57

Мужчина погиб

Третья трагедия в феврале: в Новосибирской области поезд переехал мужчину

5 февраля 2025, 04:55
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Мужчина погиб

В Новосибирской области поезд переехал мужчину

Под Новосибирском мужчина погиб, попав под поезд, о чем информировали в транспортной полиции.

Все случилось ночью 5 февраля между станциями Черепаново-Безменово. На ж/д стоял мужчина. Он не увидел и не услышал поезд, который стремительно к нему приближался. Машинист заметил человека и начал ему сигналить, а также экстренно тормозить состав.

Трагедии избежать не удалось — после столкновения сибиряк сразу же скончался. Погибшим оказался 42-летний пешеход. Полиция напомнила, что на железной дороге важно соблюдать правила поведения, так как эта зона очень опасна.

Фото: УТ МВД России по СФО

Это не первый случай за последние дни, когда человек погибает под колесами поезда. Недавно это произошло на станциях Крахаль и Восточная. Также под грузовой состав попал пенсионер.

#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Поезд#18+
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика