Третья трагедия в феврале: в Новосибирской области поезд переехал мужчину

Posted 5 февраля, 04:55
Published 5 февраля, 04:55
Modified 5 февраля, 04:57
Updated 5 февраля, 04:57
Все случилось ночью 5 февраля между станциями Черепаново-Безменово. На ж/д стоял мужчина. Он не увидел и не услышал поезд, который стремительно к нему приближался. Машинист заметил человека и начал ему сигналить, а также экстренно тормозить состав.
Трагедии избежать не удалось — после столкновения сибиряк сразу же скончался. Погибшим оказался 42-летний пешеход. Полиция напомнила, что на железной дороге важно соблюдать правила поведения, так как эта зона очень опасна.
Это не первый случай за последние дни, когда человек погибает под колесами поезда. Недавно это произошло на станциях Крахаль и Восточная. Также под грузовой состав попал пенсионер.