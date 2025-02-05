В аэропорту Новосибирска задерживается прибытие 12 рейсов

Один из рейсов «Новосибирск — Южно-Сахалинск» его задержали на шесть часов. Отмечается, что в Новосибирск также не могут прилететь рейсы из Братска, Якутска, Хабаровска, Пекина, Иркутска, Благовещенска, Магадана, Нижневартовска, Мирного, Нерюнгри и Петропавловска-Камчатского.