В аэропорту Новосибирска задерживается прибытие 12 рейсов

Posted 5 февраля, 04:30
Published 5 февраля, 04:30
Modified 5 февраля, 04:32
Updated 5 февраля, 04:32
В Толмачево не могут прилететь 12 авиарейсов, также на данный момент два самолета задерживают на вылет. Такая информация следует с табло, которое находится в самом аэропорту.
Один из рейсов «Новосибирск — Южно-Сахалинск» его задержали на шесть часов. Отмечается, что в Новосибирск также не могут прилететь рейсы из Братска, Якутска, Хабаровска, Пекина, Иркутска, Благовещенска, Магадана, Нижневартовска, Мирного, Нерюнгри и Петропавловска-Камчатского.
Утром, на вылет из Новосибирска, были задержаны авиарейсы в Мирный и Магадан.
Почему самолеты не могут прилететь по своему времени, пока что неизвестно.
Напомним, что вчера также задержали шесть рейсов авиакомпании S7. Сообщалось, что самолеты не могут прилететь в Новосибирск из Москвы, Уфы, Сургута, Иркутска и Антальи.