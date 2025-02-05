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Posted 5 февраля, 04:30

Published 5 февраля, 04:30

Modified 5 февраля, 04:32

Updated 5 февраля, 04:32

Два рейса на вылет и 12 на прилет задерживают в аэропорту Новосибирска.

В аэропорту Новосибирска задерживается прибытие 12 рейсов

5 февраля 2025, 04:30
Фото: 1MI. Два рейса на вылет и 12 на прилет задерживают в аэропорту Новосибирска.
В новосибирский аэропорт задержали 12 рейсов.

В Толмачево не могут прилететь 12 авиарейсов, также на данный момент два самолета задерживают на вылет. Такая информация следует с табло, которое находится в самом аэропорту.

Один из рейсов «Новосибирск — Южно-Сахалинск» его задержали на шесть часов. Отмечается, что в Новосибирск также не могут прилететь рейсы из Братска, Якутска, Хабаровска, Пекина, Иркутска, Благовещенска, Магадана, Нижневартовска, Мирного, Нерюнгри и Петропавловска-Камчатского.

Утром, на вылет из Новосибирска, были задержаны авиарейсы в Мирный и Магадан.

Почему самолеты не могут прилететь по своему времени, пока что неизвестно.

Напомним, что вчера также задержали шесть рейсов авиакомпании S7. Сообщалось, что самолеты не могут прилететь в Новосибирск из Москвы, Уфы, Сургута, Иркутска и Антальи.

В Новосибирск задерживают прилет шести рейсов — что случилось
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#Ксения Высотина#Общество#Новосибирск#Толмачево#Авиарейс#Задержка рейса
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