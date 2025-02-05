В аварии с пятью погибшими под Новосибирском из жизни ушел боец СВО

Posted 5 февраля, 06:36
Published 5 февраля, 06:36
Modified 5 февраля, 06:40
Updated 5 февраля, 06:40
Вчера, 4 февраля, на трассе в Усть-Таркском районе Новосибирской области погиб боец специальной военной операции. Как пишет портал «Сиб.фм», именно он был за рулем автомобиля Mazda 3, который позже врезался в ВАЗ. Также известно, что у мужчины осталась беременная жена.
Напомним, что смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в 12:00 по местному времени. На автодороге 50К-20 столкнулась иномарка с отечественным автомобилем. В результате аварии на месте скончались пять человек. Также еще трое человек были госпитализированы в больницу. На данных момент, их состояние оценивается, как тяжелое.
Правоохранительные органы разбираются в данном происшествии. Следователи также проводят проверку всех фактов аварии.