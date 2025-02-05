В аварии с пятью погибшими под Новосибирском из жизни ушел боец СВО

Напомним, что смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в 12:00 по местному времени. На автодороге 50К-20 столкнулась иномарка с отечественным автомобилем. В результате аварии на месте скончались пять человек. Также еще трое человек были госпитализированы в больницу. На данных момент, их состояние оценивается, как тяжелое.