В больнице Бердска после гибели медсестры на рабочем месте нашли нарушения

Posted 5 февраля, 10:27
Published 5 февраля, 10:27
Modified 5 февраля, 10:29
Updated 5 февраля, 10:29
В больнице Новосибирской области в городе Бердске, после гибели медсестры, провели проверку сотрудники государственной трудовой инспекции. Известно, что в учреждении были найдены нарушения.
Напомним, что в январе этого года в отделении хирургии медицинского учреждения Бердска скончался медсестра. Уточняется, что женщина потеряла создание во время работы. Сначала ее положили в реанимацию, однако сотрудницу спасти не удалось. Позже в учреждении начали проводить проверку.
Трудовая инспекция провела комиссионное расследование и нашла несколько нарушений в больнице. Выяснилось, что одно из ни было — невыдача средства индивидуальной защиты. За допущенные нарушения причастные лица были привлечены к административной ответственности.
Напомним, как вчера, 4 февраля, в Новосибирске на своей смене умер врач.