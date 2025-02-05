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Posted 5 февраля, 10:27

Published 5 февраля, 10:27

Modified 5 февраля, 10:29

Updated 5 февраля, 10:29

В бердской больнице, где умерла медсестра, нашли нарушения

В больнице Бердска после гибели медсестры на рабочем месте нашли нарушения

5 февраля 2025, 10:27
Фото: 1MI. В бердской больнице, где умерла медсестра, нашли нарушения
Гострудинспекция провела проверку в медицинском учреждении, после смерти медсестры.

В больнице Новосибирской области в городе Бердске, после гибели медсестры, провели проверку сотрудники государственной трудовой инспекции. Известно, что в учреждении были найдены нарушения.

Напомним, что в январе этого года в отделении хирургии медицинского учреждения Бердска скончался медсестра. Уточняется, что женщина потеряла создание во время работы. Сначала ее положили в реанимацию, однако сотрудницу спасти не удалось. Позже в учреждении начали проводить проверку.

Трудовая инспекция провела комиссионное расследование и нашла несколько нарушений в больнице. Выяснилось, что одно из ни было — невыдача средства индивидуальной защиты. За допущенные нарушения причастные лица были привлечены к административной ответственности.

Напомним, как вчера, 4 февраля, в Новосибирске на своей смене умер врач.

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