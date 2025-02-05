В больнице Бердска после гибели медсестры на рабочем месте нашли нарушения

Напомним, что в январе этого года в отделении хирургии медицинского учреждения Бердска скончался медсестра. Уточняется, что женщина потеряла создание во время работы. Сначала ее положили в реанимацию, однако сотрудницу спасти не удалось. Позже в учреждении начали проводить проверку.